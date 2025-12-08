HealthBird se retira de Ecuador y denuncia "inseguridad jurídica" en el caso IESS

La startup estadounidense HealthBird, fundada en 2021, confirmó que no continuará sus operaciones en Ecuador y que no ha suscrito ningún contrato con el Estado para proveer servicios tecnológicos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). En un documento interno al que accedió Primicias el 8 de diciembre de 2025, la compañía ratificó que no existe adjudicación formal ni compromiso de recursos públicos, y calificó como especulación la cifra de $37 millones ya que según indican, no ha recibido ningún pago hasta el momento.

HealthBird explicó que su participación en el país se limitó a un acuerdo comercial con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) en julio de 2025, bajo el cual se desarrolló una aplicación piloto disponible temporalmente en App Store y Google Play. La herramienta fue utilizada por ciudadanos y hospitales, pero retirada posteriormente por el Gobierno por razones administrativas y financieras, no por fallas tecnológicas según aclararon.

En su pronunciamiento, HealthBird manifestó su preocupación por la falta de seguridad jurídica en Ecuador, señalando que en las últimas semanas “no se ha distinguido adecuadamente” entre el acuerdo comercial con CNT y el proceso aún no formalizado con el IESS. Según la compañía, se ha generado una narrativa de escándalo sin bases documentales sólidas, lo que ha alimentado especulaciones y cuestionamientos públicos.

La polémica de HealthBird

Una serie de inconsistencias y la falta de transparencia rodean la millonaria contratación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para modernizar su Sistema de Información Hospitalaria (HIS), valorada en $37,7 millones.

En este edificio de Miami se suponen que funcionan oficinas administrativas de HealthBird.

José Luis Calderón

A finales de noviembre, Edgar Lama, entonces presidente del Consejo Directivo del IESS, presentó el proyecto asegurando: “Aprobamos el inicio de la contratación para un sistema de control digital para toda la red de salud del Seguro Social. El sistema sería desarrollado por CNT con el apoyo tecnológico de HealthBird, una empresa asociada con Google que garantiza un sistema de la más alta calidad”.

Sin embargo, desde ese anuncio surgieron dudas. La primera inconsistencia está en la propia empresa. HealthBird, constituida en 2021 en Estados Unidos, no registraba en su página web experiencia verificable en el desarrollo de soluciones hospitalarias complejas. Su trayectoria se limita a una plataforma para que ciudadanos de ese país coticen, compren y gestionen seguros médicos privados.

📄BOLETÍN | Con el propósito de fortalecer la atención integral de pacientes y la asignación de citas médicas a escala nacional, el MSP se suma a la alianza entre @CNTinforma y la empresa @Healthbirdapp para la creación de la aplicación CNT Salud.



▶️https://t.co/9McGLaCXuX pic.twitter.com/ehg4KG2ly0 — Ministerio de Salud Pública 🇪🇨 (@Salud_Ec) March 24, 2025

Los Sistemas de Información Hospitalaria son herramientas mucho más sofisticadas: integran procesos clínicos, administrativos, financieros y logísticos de una red de salud. En el caso del IESS, el proyecto pretende abarcar 102 unidades médicas y atender a una población de 4 millones de afiliados y sus familias. En el mercado existen proveedores reconocidos como Cerner, Epic Systems, Meditech, Allscripts y McKesson, pero HealthBird no figuraba entre ellos.

CNT podrá subcontratar a HealthBird tras aval del IESS: así se arma el contrato Leer más

Otros cuestionamientos

Lama afirmó que HealthBird era socia del gigante tecnológico, pero una revisión de EXPRESO en los listados de socios de Google Cloud y Google Ventures no encontró a la empresa. Lo único verificable es una publicación en el blog de HealthBird donde se autodenomina “startup del año” y menciona haber ganado en 2023 el concurso Startup Showcase, con un capital semilla de $450.000.

El presupuesto también generó cuestionamientos. Para justificar los $37,7 millones, el IESS descartó sin explicación proformas más económicas: Technobridge ofreció el servicio por $9,8 millones, High Tech Software por $19,6 millones y ESPE Innovativa, empresa pública de la Escuela Politécnica del Ejército, por $29,3 millones. Ninguna de estas propuestas fue considerada.

La contratación no iba a ser directa con HealthBird, sino a través de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), que plantea una “alianza estratégica” con la startup. Este esquema funciona como una subcontratación que no pasa por el Sercop y se adjudica de manera discrecional. En la propuesta de CNT se detalla que el costo del software o licenciamiento de HealthBird representaba apenas el 14 % del contrato ($5,4 millones). La mayor parte del presupuesto se destinaría a rubros como pasajes aéreos, consultorías y remuneraciones, que resultaban más baratos en las otras ofertas descartadas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!