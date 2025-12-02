Expreso
OFICINAS HEALTHBIRD ESTADOS UNIDOS
Las oficinas de HealthBird, según el registro de su dirección.JOSÉ LUIS CALDERON/EXPRESO

Contraloría hará verificación preliminar del contrato con HealthBird: ¿Qué significa?

La Contraloría anunció una verificación preliminar del contrato del Gobierno de Daniel Noboa para proyectos tecnológicos

La Contraloría General del Estado analizará el contrato del Gobierno del presidente Daniel Noboa con la startup estadounidense HealthBird para proyectos tecnológicos en salud, según informó Viviana Veloz, asambleísta de la Revolución Ciudadana, este 2 de diciembre de 2025.

A través de su cuenta de X, Veloz compartió la respuesta de la Contraloría a su pedido de examen especial hecho días atrás. De acuerdo con el documento, el organismo realizará una verificación preliminar del contrato con HealthBird.

¿Qué es una verificación preliminar de la Contraloría?

La verificación de control anunciada para el contrato entre el Gobierno del presidente Daniel Noboa y la empresa estadounidense HealthBird es una acción que conta en el artículo 18 del Reglamento de la Ley de la Contraloría General del Estado

Según el reglamento, la verificación preliminar es:

"Es el proceso de recopilación de información y verificación de hechos o denuncias, realizadas por el auditor quien presentará un informe que contendrá su opinión respecto a si amerita o no la ejecución de una acción de control".

Aunque esta acción no representa un examen especial como tal, el mismo artículo señala que, en caso de ser pertinente, se incluirá el alcance, el personal requerido, el tiempo estimado de ejecución y la oportunidad de su inicio.

Además, el contralor o quien esté a cargo, sobre la base del indicado informe, dispondrá la práctica de la acción de control que considere pertinente, a través de la respectiva orden de trabajo.

