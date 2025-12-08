Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ocio

Marvel presenta primer tráiler de Avengers Endgame
Póster de Avengers EndgameMarvel 

Avengers: Endgame vuelve a los cines en 2026 como antesala de Avengers: Doomsday

Será la antesala al lanzamiento de Avengers: Doomsday, con nuevos personajes 

Marvel Studios confirmó el reestreno en salas de cine de Avengers: Endgame para el 25 de septiembre de 2026, como parte de la antesala al lanzamiento de Avengers: Doomsday, previsto para el 18 de diciembre de ese mismo año. El estudio no ha precisado el tiempo que la película permanecerá nuevamente en cartelera.

La nueva cinta está dirigida por Joe y Anthony Russo, quienes también estuvieron a cargo de Endgame. El largometraje marcará el regreso de Robert Downey Jr. al Universo Cinematográfico de Marvel, luego de interpretar por una década a Tony Stark/Iron Man. En esta ocasión, el actor asumirá el papel del villano Doctor Doom..

RELACIONADAS
Kim Cattral, actriz, y su cuarto esposo, Russell Thomas, ingeniero de audio

Kim Cattrall sorprende con boda íntima en Londres y revela detalles de su nueva vida

Leer más

Robert Downey Jr. regresa a Marvel

El reestreno de Endgame busca reforzar el vínculo entre ambas producciones y recordar el trabajo conjunto de los hermanos Russo y Downey Jr. Además, se ha anunciado que el nuevo elenco incluirá personajes provenientes de sagas como Thunderbolts, Fantastic Four y X-Men, entre otras.

Estrenada originalmente el 26 de abril de 2019, Avengers: Endgame fue la segunda parte de la historia centrada en el villano Thanos y significó el cierre de la Fase Tres del catálogo cinematográfico de Marvel.

En términos comerciales, la película se ha mantenido entre las más exitosas de la historia.

En Estados Unidos, Endgame acumula una recaudación doméstica de 858 millones de dólares, cifra que la ubica como la segunda película más taquillera de ese mercado, por detrás de Star Wars: The Force Awakens.

A nivel internacional alcanzó 1.941 millones de dólares, superada únicamente por Avatar. En el ranking global, suma 2.799 millones de dólares, también en segundo lugar histórico, además de ostentar el mayor debut mundial de apertura, con 1.2 mil millones de dólares.

RELACIONADAS
Friends, serie de Tv

Netflix: Películas y series que llegarían a la plataforma tras compra de Warner Bros

Leer más

¿Por qué van a reestrenar Avengers: Endgame?

El reestreno se enmarca en la estrategia de Marvel Studios de priorizar la exhibición en salas de cine. Durante una presentación en CinemaCon en abril de 2024, el presidente del estudio, Kevin Feige, afirmó: “Hacemos películas para los cines porque ahí es donde pertenecen las películas. Eso es lo único que hemos hecho y es lo único que espero que sigamos haciendo”.

Tras la publicación de esta información, Disney también anunció ajustes en su calendario de estrenos. Super Troopers 3, de Searchlight, llegará a los cines el 7 de agosto de 2026. Además, el reestreno de Star Wars: A New Hope se adelantó al 19 de febrero de 2027, mientras que una película animada de The Simpsons fue movida al 3 de septiembre de 2027.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Ministra de Gobierno se acerca a transportistas y ofrece dirigir mesas de seguridad

  2. Los zapatos más vendidos del 2025: ranking global y tendencias en Ecuador

  3. Nuevos enfrentamientos entre Tailandia y Camboya dejan cinco muertos

  4. Alerta Inamhi: ¿Cómo evitar un golpe de calor por las altas temperaturas?

  5. Los estrenos más esperados del 2026: calendario de cine y streaming

LO MÁS VISTO

  1. Acción por devolución del IVA se define este 8 de diciembre de 2025

  2. Además de Pabel Muñoz, otro nombre se perfila para disputar la Alcaldía de Quito

  3. Netflix compra Warner Bros. y HBO Max: ¿Qué pasará con tu cuenta?

  4. CNT-HealthBird: su acuerdo comercial se firmó en febrero

  5. HealthBird: ¿ya despidió Noboa a Neira Hanze? |Por Roberto Aguilar

Te recomendamos