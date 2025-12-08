Avengers: Endgame vuelve a los cines en 2026 como antesala de Avengers: Doomsday

Será la antesala al lanzamiento de Avengers: Doomsday, con nuevos personajes

Marvel Studios confirmó el reestreno en salas de cine de Avengers: Endgame para el 25 de septiembre de 2026, como parte de la antesala al lanzamiento de Avengers: Doomsday, previsto para el 18 de diciembre de ese mismo año. El estudio no ha precisado el tiempo que la película permanecerá nuevamente en cartelera.

La nueva cinta está dirigida por Joe y Anthony Russo, quienes también estuvieron a cargo de Endgame. El largometraje marcará el regreso de Robert Downey Jr. al Universo Cinematográfico de Marvel, luego de interpretar por una década a Tony Stark/Iron Man. En esta ocasión, el actor asumirá el papel del villano Doctor Doom..

Robert Downey Jr. regresa a Marvel

El reestreno de Endgame busca reforzar el vínculo entre ambas producciones y recordar el trabajo conjunto de los hermanos Russo y Downey Jr. Además, se ha anunciado que el nuevo elenco incluirá personajes provenientes de sagas como Thunderbolts, Fantastic Four y X-Men, entre otras.

Estrenada originalmente el 26 de abril de 2019, Avengers: Endgame fue la segunda parte de la historia centrada en el villano Thanos y significó el cierre de la Fase Tres del catálogo cinematográfico de Marvel.

En términos comerciales, la película se ha mantenido entre las más exitosas de la historia.

En Estados Unidos, Endgame acumula una recaudación doméstica de 858 millones de dólares, cifra que la ubica como la segunda película más taquillera de ese mercado, por detrás de Star Wars: The Force Awakens.

A nivel internacional alcanzó 1.941 millones de dólares, superada únicamente por Avatar. En el ranking global, suma 2.799 millones de dólares, también en segundo lugar histórico, además de ostentar el mayor debut mundial de apertura, con 1.2 mil millones de dólares.

¿Por qué van a reestrenar Avengers: Endgame?

El reestreno se enmarca en la estrategia de Marvel Studios de priorizar la exhibición en salas de cine. Durante una presentación en CinemaCon en abril de 2024, el presidente del estudio, Kevin Feige, afirmó: “Hacemos películas para los cines porque ahí es donde pertenecen las películas. Eso es lo único que hemos hecho y es lo único que espero que sigamos haciendo”.

Tras la publicación de esta información, Disney también anunció ajustes en su calendario de estrenos. Super Troopers 3, de Searchlight, llegará a los cines el 7 de agosto de 2026. Además, el reestreno de Star Wars: A New Hope se adelantó al 19 de febrero de 2027, mientras que una película animada de The Simpsons fue movida al 3 de septiembre de 2027.

