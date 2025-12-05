Kim Cattrall sorprende con boda íntima en Londres y revela detalles de su nueva vida

Kim Cattrall y su cuarto esposo, el ingeniero de sonido Russell Thomas, en el 2025 Fashion Awards in London.

Kim Cattrall, recordada mundialmente por dar vida a la inolvidable Samantha Jones en Sex and the city, acaba de protagonizar un momento completamente opuesto al espíritu libre y anti-compromisos de su emblemático personaje.

A los 69 años, la actriz británica decidió casarse por cuarta vez en una ceremonia pequeña, elegante y profundamente personal, celebrada en el Ayuntamiento de Chelsea, en Londres, junto a solo 12 invitados.

Luego de casi una década de relación, dio el “sí” al ingeniero de audio Russell Thomas, de 55 años, con quien ha construido una discreta y sólida historia de amor desde 2016.

Un amor que creció lejos de los reflectores

Cattrall y Thomas se conocieron cuando él trabajaba en la BBC y ella fue invitada al programa Woman’s Hour. La conexión, según ha contado la actriz, fue instantánea.

A partir de ese encuentro, comenzaron a escribirse por mensajes directos y, con el tiempo, la relación evolucionó sin prisas y siempre bajo un perfil bajo. En sus pocas declaraciones sobre él, Cattrall se ha mostrado encantada: lo describe como divertido, atractivo, inteligente y con un gran sentido del humor.

Una ceremonia íntima y con estilo impecable

La boda, revelada en exclusiva por People, fue una celebración familiar, muy cuidada y enfocada en la cercanía.

Cattrall brilló con un estilismo nupcial elegante y moderno: una falda de tul combinada con una americana de Dior, guantes de Cornelia James y un sombrero creado por el famoso diseñador Philip Treacy.

El look fue curado por Patricia Field, la legendaria estilista responsable del inolvidable vestuario de Sex and the city y una de las personas más influyentes en el estilo de Cattrall desde hace décadas.

Una mujer que renace en cada etapa

Este nuevo matrimonio llega en un momento en el que la actriz ha sido especialmente abierta sobre uno de los temas menos conversados en la vida de las mujeres: la menopausia. Cattrall se ha convertido en una voz que impulsa la comprensión, la educación y la normalización de los cambios hormonales.

En su reciente colaboración con la empresa de salud femenina Natural Cycles, compartió su experiencia con la perimenopausia, una etapa que definió como “muy desafiante”, especialmente por el insomnio prolongado que afectó su día a día.

Lejos de evadir el tema, decidió informarse, hablarlo públicamente y dar herramientas a otras mujeres. “Creo en cualquier cosa que ayude a entenderse mejor”, dijo a People, recordando incluso que cuando recurrió a su madre para buscar respuestas, se encontró con el silencio generacional que suele acompañar estos procesos.

Un recorrido amoroso lleno de aprendizajes

Este es el cuarto matrimonio de la actriz. Su primer enlace, en 1977, fue con el escritor canadiense Larry Davis; el segundo, con el arquitecto Andre J. Lyon, terminó en 1989; y su tercer esposo fue el ingeniero musical Mark Levinson, con quien compartió su vida hasta 2004. Sobre esa última separación, Cattrall ha explicado que ocurrió durante los años más intensos de grabación de Sex and the city, cuando pasaba más tiempo en el set que en casa.

