Paty Cantú se casó vestida de verde

La cantante y el actor Christian Vázquez celebraron su unión

El sábado 29 de noviembre en Puerto Vallarta, unieron sus vidas, la cantante Paty Cantú y el actor mexicano Christian Vázquez. En esta ocasión llamó la atención el vestido que la intérprete utilizó en color verde esmeralda.

La artista mexicana deslumbró con un elegante modelo en tono verde esmeralda, enviando un poderoso mensaje de frescura, cambio y sofisticación. Y no solo ella, su ahora esposo, lució un elegante traje en la misma gama de color.

Al casarse de verde, la estrella del pop no solo celebró su amor con un estilo elegante y a la vez atrevido, sino que también mostró un simbolismo de vitalidad y prosperidad, marcando un precedente en las bodas de celebridades en México.

No solo llevó un vestido, sino tres: dos en color blanco y el verde que acaparó miradas.

Ceremonia en la playa

La ceremonia se celebró en la playa, con una selecta lista de invitados, mientras muchos fans y medios seguían la cobertura a través de fotos y videos publicados en plataformas como Instagram.

La boda incluyó un menú inspirado en la comida mexicana contemporánea, con platillos como betabeles rostizados en puré, camote y quelites.

Entre las bebidas, abundaron opciones nacionales como tequila, además de whisky, ginebra y cerveza. Invitados como Dalílah Polanco y Pablo Chagra compartieron imágenes del ambiente, donde se pudo apreciar la convivencia entre varias figuras del mundo artístico.

La pareja está muy enamorada. Instagram Paty Cantú

Paty Cantú y Christian Vázquez se conocieron en 2021 cuando el actor se encontraba en un momento de mucha popularidad debido a que estaba en la promoción de la película Mirreyes vs. Godínez 2. En 2022 anunciaron formalmente su relación.

El novio en el cine

Christian Vázquez nació en Guadalajara, Jalisco y es egresado de la licenciatura en Artes Escénicas, de la Universidad de Guadalajara (UDG). En la industria es más conocido como Charrito e incluso en sus redes sociales lleva el mismo apodo.

El actor se ha dedicado por varios años al cine mexicano, ha participado en más de 10 películas y series, y en muchas de ellas ha sido el protagonista.

