Édgar Vivar recuerda a su amigo y compañero Chespirito

El actor fue parte de los espacios que creó el fallecido comediante mexicano

Hace once años partió Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, y el mundo del espectáculo aún le guarda un inmenso cariño. Uno de los que no deja pasar su aniversario luctuoso es Édgar Vivar, quien volvió a dedicarle un mensaje lleno de emoción en sus redes sociales.

“Han sido 11 años ya… pero sigues presente en mi vida. Te admiro, te honro y te agradezco, al igual que millones, por las sonrisas”, escribió el actor de 76 años, tocando el corazón de sus seguidores.

Los fans no tardaron en reaccionar, rememorando la excelente relación entre ambos actores y el enorme legado de Roberto Gómez Bolaños, creador de personajes tan icónicos como El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado. Chespirito falleció en 2014, a los 85 años, en Cancún, Quintana Roo, tras complicaciones respiratorias derivadas de diversos problemas de salud propios de la edad.

Compartieron en El Chavo del Ocho

La mancuerna profesional entre Vivar y Gómez Bolaños es considerada una de las más emblemáticas de la comedia televisiva mexicana. Édgar Vivar, formado inicialmente en el teatro y egresado del Centro Universitario de Teatro en 1964, vio cómo su carrera tomó un giro decisivo en 1972 al integrarse al elenco de los programas de Chespirito.

Desde entonces dio vida a personajes que se convirtieron en auténticos clásicos: el entrañable Señor Barriga y el simpático Ñoño en El Chavo del 8; además de participar en El Chapulín Colorado y el programa Chespirito, donde dejó huella en sketches que siguen siendo parte de la memoria colectiva de varias generaciones.

No volverá a interpretar a sus personajes

Por respeto a su público, el actor asegura que no volverá a interpretar los personajes de Ñoño y El Señor Barriga que lo dieron a conocer.

“Por respeto al personaje, por respeto a mí, por respeto al público, yo he decidido no volver a hacerlos”, expresó.

Desea que el público recuerde a sus personajes, tal y como los hizo originalmente.

“Prefiero dejar un gran recuerdo que una mala actualización”, indicó.

