Victoria Ruffo volvería a las telenovelas el próximo año

Los hermanos Coraje será el nuevo proyecto. Una versión de esta ´producción de los años 70

La actriz mexicana Victoria Ruffo estaría a punto de hacer un gran regreso a las telenovelas en 2026. “Creo que sí volveré; ya hay un proyecto importante, interesante para el próximo año”, comentó.

Cuando se le preguntó sobre la historia que marcaría su regreso triunfal a la pantalla chica, ella prefirió mantener el misterio. Eso sí, adelantó que, si todo se concreta, el proyecto vería la luz a mediados de 2026. “Acuérdate que luego Diosito se ríe de nosotros por contar nuestros planes”, dijo entre risas.

Sus condiciones para regresar...

Ruffo también explicó que antes de aceptar cualquier propuesta analiza muchos factores: “Principalmente una buena historia, un buen personaje, un buen reparto, una buena producción, un buen director, un buen horario. O sea, yo creo que tiene que haber todo eso".

Tras tres años lejos de los melodramas, la actriz estaría encantada de volver, y ya se rumorea que su regreso sería como parte de la nueva versión de Los Hermanos Coraje, la producción que prepara José Alberto Castro para TelevisaUnivision.

Una producción a cargo de José Alberto Castro

Los Hermanos Coraje fue una producción peruano-mexicana estrenada en 1972, que contaba las vivencias de tres hermanos que luchan contra la injusticia en un pueblo minero, una historia clásica que marcó época.

A lo largo de más de cuatro décadas de trayectoria, Victoria Ruffo ha protagonizado algunas de las telenovelas más queridas por el público, como Simplemente María (1989), La Madrastra (2005), En nombre del amor (2008) y Corona de lágrimas (2012), cuyo éxito propició una segunda parte estrenada en 2023.

La actriz, de 63 años, es una de las figuras más emblemáticas de la televisión mexicana, con una gran trayectoria. Desde su debut en los años ochenta, ha construido una carrera sólida basada en su fuerza interpretativa, carisma y capacidad para conectar emocionalmente con la audiencia.

