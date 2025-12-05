Netflix sorprende con un anuncio: adquiere derechos de contenido de Warner Bros

Netflix compra Warner Bros., incluida la plataforma HBO Max y los derechos de distribución del universo DC

La plataforma de streaming Netflix ha demostrado nuevamente por qué lidera la industria, tras concretar un movimiento decisivo: la adquisición de los derechos de Warner Bros. Discovery. La operación abarca los estudios de cine y televisión, la plataforma HBO Max y los derechos de distribución de contenidos icónicos como Harry Potter, Game of Thrones y el universo DC.

Además de los estudios cinematográficos, el acuerdo incorpora las divisiones de producción televisiva y el catálogo completo de Warner, junto con el acceso a franquicias históricas y contenido premium de HBO.

La negociación se cerró por un valor aproximado de $82.700 millones, con una oferta de $27,75 por acción, superando la propuesta inicial de $24. La compra se sustenta mayormente en efectivo, con un valor patrimonial estimado entre 72.000 y 83.000 millones.

Netflix se impuso en una subasta competitiva frente a otros interesados como Paramount y Comcast, logrando cerrar el acuerdo tras presentar una segunda propuesta mejorada.

Today, Netflix announced our acquisition of Warner Bros. Together, we’ll define the next century of storytelling, creating an extraordinary entertainment offering for audiences everywhere. https://t.co/rXPFMNIs1A pic.twitter.com/0pdsMUEob8 — Netflix (@netflix) December 5, 2025

Esta apuesta amplía el catálogo de Netflix con contenido premium y refuerza su posición en la producción original. Con esta integración, la plataforma ofrecerá más recomendaciones y avanzará hacia una posición dominante en el mercado.

Implicaciones de regulación

Aunque la operación resulta favorable para Netflix, sectores antitrust (derechos de competencia) han manifestado preocupación. La empresa podría enfrentar al Departamento de Justicia de EE.UU., debido a la creciente concentración de poder en la industria del entretenimiento.

Por ahora, lo evidente es que esta compra posiciona a Netflix como un gigante aún más dominante, capaz de redefinir el panorama del streaming y, posiblemente, poner fin a las 'guerras del streaming' al integrar activos clave de Warner.

Con franquicias multimillonarias como Merlina, Stranger Things, junto a Harry Potter, Batman, Looney Tunes, House of the Dragon, Juego de Tronos y The White Lotus, Netflix asegura un lugar privilegiado en el entretenimiento global.

Aun así, la compañía ha señalado que mantendrá la infraestructura operativa previa, pues su ambición no se limita a las plataformas digitales, sino que también apunta a consolidarse aún más en el cine hollywoodense.

