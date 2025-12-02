Sean Combs The Reckoning: El documental de 50 Cent sobre la caída del magnate musical

Producido por 50 Cent, el documental de cuatro partes en Netflix profundiza en el ascenso y la caída criminal de Sean Combs

La historia de la caída de Sean Combs, el intocable magnate de Bad Boy Records, no termina todavía. “Sean Combs: The Reckoning”, una serie documental de cuatro partes producida por su antiguo rival Curtis ´'50 Cent' Jackson, se estrena globalmente en Netflix este martes 2 de diciembre.

El proyecto se estrena cuando Combs cumple una condena de 50 meses en una prisión federal de mínima seguridad en Nueva Jersey, por cargos de transporte para prostitución. Su fecha de liberación está proyectada para el 8 de mayo de 2028.

Más allá del escándalo: un espejo para la cultura

La directora y productora ejecutiva, Alexandria Stapleton, aclaró que el documental trasciende la mera cronología del escándalo. “Esta no es solo la historia de Sean Combs o de Cassie, o de cualquier víctima”, declaró Stapleton. “Es un espejo que refleja al público y lo que significa cuando ponemos a nuestras celebridades en un pedestal tan alto. Espero que sea una llamada de atención sobre cómo idolatramos a las personas”.

La demanda por agresión sexual presentada por su ex pareja, la cantante Cassie Ventura en noviembre de 2023, fue una de las inspiraciones centrales del proyecto, aunque Ventura declinó participar en las entrevistas.

¿Qué revela el documental?

Netflix promete material inédito y entrevistas exclusivas con antiguos miembros del círculo íntimo de Combs, quienes detallan cómo “algo más oscuro comenzó a teñir sus ambiciones”. Entre los testimonios destacados están:

Aubrey O’Day, ex integrante de Danity Kane.

Capricorn Clark, su ex asistente personal.

Lil Rod y Kirk Burrows, quienes acusan a Combs de abuso sexual, físico y mental.

Al B. Sure, expareja de Kim Porter, quien relata su propia experiencia.

Un teaser presenta la voz del ex rapero de Bad Boy, Mark Curry, con una advertencia: “No puedes seguir hiriendo a la gente sin que pase nada. Solo es cuestión de tiempo”.

Un enfoque profesional, no un "documental para trolear"

Aunque 50 Cent se dedicó a criticar a Combs en redes sociales durante los últimos años, el documental evita el sensacionalismo. Jackson, vestido con un traje elegante en entrevistas recientes, adoptó un tono reservado y respetuoso hacia las víctimas.

“Era importante para mí que Alex dirigiera el proyecto. Empecé a recopilar testimonios cinco meses antes que ella, pero ella decidió cómo iba la historia”, explicó Jackson a Deadline. “Lo que verán en el documental se lo deben a Alex. Su ritmo y su forma de contar la historia hacen que no se sienta sesgado”.

Los temas centrales y lo que queda fuera

La serie aborda episodios conocidos con nueva luz:

La posible conexión con los asesinatos de Tupac y Biggie: El episodio 3 construye un caso sólido sobre el posible involucramiento de Combs y su vínculo con Duane “Keefe D” Davis, actualmente acusado del asesinato de Shakur. La dinámica de poder y el abuso sexual: Stapleton fue enfática: “La violencia sexual no es una preferencia sexual. Es violencia. Cuando alguien agrede, la conversación sobre su sexualidad debe quedar fuera. Era importante mostrar que hay mujeres y hombres, y esta es su verdad”. La vulnerabilidad tras la máscara: Una de las aportaciones más impactantes son videos privados que muestran a Combs camino a su arresto, momentos de vulnerabilidad en contraste con su imagen pública de hombre todopoderoso que, según el documental, alguna vez se comparó con “el Hijo de Dios”. Combs ya calificó el material como “un vergonzoso ataque” y alegó que nunca autorizó su difusión.

Quedan, sin embargo, preguntas sin explorar en profundidad, como las acusaciones no judicializadas sobre el grave deterioro de salud de Al B. Sure.

Un "nuevo comienzo" para la historia

Stapleton adelantó que este documental podría ser solo el primer paso. “Hay más por venir. Más demandas civiles están en camino. Veo esto como un nuevo comienzo en la narrativa”, afirmó. Su predicción sugiere que la historia de Diddy, y su ajuste de cuentas legal y público, está lejos de terminar.

