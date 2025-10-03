Sean Diddy Combs condenado a 4 años de prisión en caso de violencia doméstica

Diddy es condenado a poco más de 4 años de cárcel. Revisa los detalles de la sentencia, la reacción del juez y su carta

El magnate de la música Sean "Diddy" Combs fue sentenciado este viernes a poco más de cuatro años de prisión federal por un juez de Nueva York, poniendo fin a un proceso legal muy seguido que incluyó impactantes testimonios sobre violencia doméstica.

El juez Arun Subramanian ordenó a Combs cumplir 50 meses de condena, una sentencia que se sitúa en un punto intermedio entre la petición de la fiscalía y los deseos de la defensa. Los fiscales habían solicitado una condena ejemplarizante de 11 años, mientras que el equipo legal del artista argumentó que no debería recibir más de 14 meses, considerando el tiempo que ya había pasado detenido. La sentencia final también incluye una multa de $500,000, parte de la cual se destinará a cubrir los costos de su encarcelamiento. El juez no impuso el pago de una restitución adicional.

Una apelación final: La carta al juez

Un día antes de conocer su destino, Sean Combs hizo un último esfuerzo por influir en la sentencia mediante una carta personal dirigida al juez Subramanian, que fue obtenida por Just Jared. En la misiva, de tono profundamente contrito, el magnate de la música se describe como "humillado y quebrantado hasta lo más profundo".

"Tengo que admitir que mi caída estuvo arraigada en mi egoísmo", escribió Combs. "Las escenas e imágenes de yo agrediendo a Cassie se repiten una y otra vez en mi cabeza a diario. Literalmente perdí la cabeza. Estaba completamente equivocado por ponerle las manos encima a la mujer que amé".

La carta continúa detallando el arrepentimiento y las condiciones carcelarias que, según él, lo han transformado. "La cárcel está diseñada para quebrarte mental, física y espiritualmente. El viejo yo murió en la cárcel y una nueva versión de mí renació". Combs también mencionó haber creado un programa de mentoría para otros reclusos llamado "Free Game", aprobado por la Oficina Federal de Prisiones, y suplicó por una segunda oportunidad para poder estar con sus siete hijos y su madre de 84 años. "Hoy, humildemente le pido otra oportunidad... otra oportunidad para ser un mejor padre, otra oportunidad para ser un mejor hijo".

Un reconocimiento a las víctimas

Tras anunciar la sentencia, el juez Subramanian dirigió sus palabras a las mujeres que testificaron en el caso. "Para la Sra. Ventura y las otras valientes supervivientes que se presentaron, quiero decir primero: Las escuchamos", declaró el magistrado, reconociendo el valor de las mujeres al relatar sus "horribles historias".

La audiencia de sentencia se prolongó durante varias horas y estuvo marcada por posturas encontradas. Los fiscales criticaron duramente a Combs por haber programado lo que calificaron como un evento público para este próximo lunes en Miami, interpretándolo como una falta de seriedad ante el proceso. Por su parte, la defensa se centró en presentar testigos que hablaron sobre el carácter del acusado y mostraron un video de Diddy con sus hijos, apelando al lado más emocional de su situación.

Hacia el final de la vista, el propio Combs se puso en pie para dirigirse a la corte, donde se disculpó con su expareja, Cassie Ventura.

El futuro de P Diddy tras los barrotes

Diddy fue arrestado en septiembre de 2024 y ya ha cumplido más de un año en prisión preventiva, tiempo que será descontado de su condena total. Expertos en el sistema penitenciario, como el consultor Sam Mangel (quien cumplió 20 meses en una institución de seguridad mínima),le dijo a TMZ que consideran que el magnate de la música podrá adaptarse. Mangel señaló que cualquier centro al que sea asignado será preferible a la notoriamente dura MDC de Brooklyn, donde estuvo inicialmente, lo que sugiere que el resto de su condena podría transcurrir en una instalación de menor seguridad.

Con esta sentencia, se cierra un capítulo crucial en la caída de una de las figuras más poderosas de la industria del entretenimiento, cuyos actos han tenido ahora una consecuencia penal definitiva.

