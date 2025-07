Donald Trump podría perdonar a Sean “Diddy” Combs tras su condena federal

La reciente condena de Sean “Diddy” Combs por cargos federales de prostitución ha generado especulaciones sobre la posibilidad de un indulto presidencial. Como se trata de un caso federal, el presidente de Estados Unidos tiene la autoridad legal para otorgar un perdón, y Donald Trump ha sido mencionado como una figura clave en este escenario.

Trump y Combs: una relación previa a la política

Dareh Gregorian, reportero político de NBC News, recordó que antes de ingresar a la política, Trump y Combs mantenían una relación amistosa. Aunque no han tenido contacto reciente, el historial entre ambos ha alimentado los rumores sobre una posible intervención presidencial.

Durante una rueda de prensa en mayo, el expresidente Donald Trump fue consultado sobre la posibilidad de indultar a Sean “Diddy” Combs. “Bueno, nadie lo ha pedido”, respondió. “Pero sé que la gente lo está considerando. Sé que están pensando en eso. Creo que han estado muy cerca de pedirlo”.

Trump también señaló que no ha estado siguiendo de cerca el juicio. “Primero que nada, vería qué está pasando, y no lo he estado observando con mucha atención, aunque ciertamente está recibiendo mucha cobertura”, comentó. “No lo he visto. No he hablado con él en años”.

Un proceso abierto y sin petición formal

Hasta el momento, no se ha presentado una solicitud oficial de perdón al expresidente Trump. Sin embargo, sus declaraciones dejan abierta la posibilidad de que considere el caso, especialmente si figuras cercanas a Combs u otros influyentes en el entorno político presionan para ello.

El perdón presidencial: una herramienta polémica

El uso del perdón presidencial ha sido objeto de debate en múltiples administraciones. En el caso de Trump, su historial incluye indultos a figuras polémicas, lo que refuerza la viabilidad de una eventual clemencia para Combs, pese a la gravedad de las acusaciones.

Mientras tanto, Sean “Diddy” Combs permanece bajo custodia a la espera de su sentencia, que podría ascender a 20 años de prisión.

