Películas y series de estreno en diciembre de 2025 en Netflix y otras plataformas

Qué ver en streaming en diciembre 2025. Aquí los estrenos para no perderse, conoce fechas, plataformas y títulos destacados

Una de las propuestas más interesantes de diciembre es Relay, thriller protagonizado por Riz Ahmed, Lily James, Sam Worthington, Willa Fitzgerald y Matthew Maher.

Diciembre llega cargado de estrenos en streaming pensados para maratones bajo la manta: de franquicias adolescentes a películas de autor, de comedias de culto a superproducciones deportivas.

Aquí tienes las diez propuestas más interesantes que conviene agendar en tu lista de 'ver luego, con plataformas y fechas para no perderte nada.

El último arrebato — Movistar Plus+ (3 de diciembre)

La gran sorpresa documental del mes es El último arrebato, un muy bien armado híbrido entre investigación y cine de culto que vuelve al alma de Arrebato y a la figura de Iván Zulueta.

El equipo recorre la leyenda del film y su efecto 'agujero negro' en espectadores y creadores; aparecen testimonios de quienes trabajaron en el clásico.

La película actúa como un ensayo sobre obsesión y ausencia. Ideal para cinéfilos que gustan de los metarrelatos y los enigmas nacionales.

Palm Springs — Netflix (3 de diciembre)

Si buscas desconectar con humor inteligente, Palm Springs sigue siendo una comedia romántica de culto que reinventa el bucle temporal con brillo y melancolía.

Andy Samberg y Cristin Milioti ofrecen química y risas, y la película funciona tan bien en revisita como en primer visionado: perfecta para tardes ligeras entre compromisos festivos.

Percy Jackson y los dioses del Olimpo (Temporada 2) — Disney+ (10 de diciembre)

La segunda temporada de Percy Jackson promete recuperar el espíritu aventurero de los libros de Rick Riordan: Percy se enfrenta al Sea of Monsters, recluta aliados y se adentra en misiones que mezclan mitología y road movie adolescente.

Si te engancharon las entregas previas o te quedaste con ganas de la fidelidad a las novelas, esta tanda viene a confirmar el tono épico de la serie. Deber verla, no te vas a arrepentir.

F1: La película — Apple TV (12 de diciembre)

F1: La película es el blockbuster deportivo que Apple TV apuesta para cerrar el año: una inmersión casi sensorial en la Fórmula 1 que combina drama humano con tomas en primera persona y acción a alta velocidad.

Narrativa de pista y segundas oportunidades, con una factura técnica pensada para los fanáticos del motor (y para quien disfrute de imágenes que golpean la vista).

Puñales por la espalda: De entre los muertos — Netflix (12 de diciembre)

Benoit Blanc vuelve con Wake up dead man: A knives out mystery, la tercera entrega de la saga de Rian Johnson.

Detective excéntrico, elenco de lujo y giros imposibles: la franquicia mantiene su humor retorcido y su capacidad para convertir una trama clásica en un rompecabezas adictivo. Imperdible para los amantes del whodunit moderno.

Mad Men — Disney+ (14 de diciembre)

Para los maratones con clase, Mad Men vuelve a las pantallas con sus siete temporadas completas. La epopeya publicitaria de los sesenta es lectura obligada para entender estética, ambición y contradicciones socioculturales.

Es imposible perderse este clásico: hacerlo siempre recompensa. ¿La ventaja? La propuesta de Disney+ permite devorarlo de un tirón.

Fallout (Temporada 2) — Prime Video (17 de diciembre)

La esperada segunda temporada de Fallout retoma la búsqueda de supervivencia y familia en un mundo postapocalíptico; New Vegas entra en escena y la mitología del videojuego se expande con personajes que ya lograron transformar la primera entrega en fenómeno televisivo.

Si lo que disfrutas es esa extraña mezcla de acción, un sentido del humor negro y una ambición narrativa que no afloja, esta es tu opción ideal.

El gran diluvio — Netflix (19 de diciembre)

Desde Corea llega El gran diluvio, una superproducción apocalíptica donde la ciencia ficción y el drama humano chocan en un escenario de catástrofe global.

Una investigadora en IA debe decidir entre salvar a su hijo o seguir una misión que podría preservar a la humanidad: cine-catástrofe con corazón y efectos espectaculares.

Relay — Movistar Plus+ (26 de diciembre)

Relay propone un thriller de conspiración moderno: anonimato, persecución digital y una científica que reivindica pruebas ocultas contra una corporación.

Con David Mackenzie al timón y rostros como Lily James y Riz Ahmed, pinta a regreso del thriller de tono setentero, actualizado para el presente conectado.

¿Cómo elegir la mejor opción de streaming en diciembre?

La regla es simple: combina un estreno “ligero” para desconectar (comedia o acción), uno “de autor” para alimentar el gusto cinéfilo y una serie para maratonear entre episodios.

Diciembre es el mes para mezclar géneros: si lo que quieres es adrenalina, ve F1; si prefieres acertijos, anota Puñales por la espalda; si quieres algo para pensar, El último arrebato te espera.

