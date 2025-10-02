Expreso
Directioners Alerta: Louis y Zayn Tienen Proyecto Juntos en Netflix
Louis Tomlinson y Zayn Malik de One Direction grabarán un road trip para Netflixinstagram @louist91 @zayn

Louis Tomlinson y Zayn Malik: reencuentro en serie de Netflix tras 10 años

¿Creíste que nunca volverías a ver a Zayn y Louis juntos? ¡Equivocado! Los ex One Direction se unen para una docuserie

Si eras fan de One Direction, prepárate para una noticia que creías que nunca llegaría. Louis Tomlinson y Zayn Malik, después de casi diez años sin hablarse, ¡van a protagonizar una docuserie de viajes por carretera para Netflix!

Este reencuentro es histórico, especialmente después de todo lo que ha pasado. Recordemos que en 2015, cuando Zayn dejó la banda, hubo palabras fuertes entre ellos. Ahora, se subirán a una camioneta y recorrerán Estados Unidos, con cámaras incluidas, para mostrarnos cómo es su relación hoy.

Fuchsia Sea: Canción de Zayn Malik critica racismo en 1D

Zayn Malik denuncia racismo en One Direction

De enemigos a compañeros de viaje

Este road trip será mucho más que un simple paseo. Se espera que los dos artistas hablen de todo, sus carreras en solitario, sus altibajos y, algo que tocará el corazón de todos los fans, la memoria de su compañero Liam Payne.

La trágica muerte de Payne el año pasado en Argentina unió a toda la generación 1D en el dolor. Ahora, Louis y Zayn usarán este proyecto para honrar a su "hermano", como lo llamó Zayn en su momento.

Todo sobre la docuserie: Fecha, directora y qué esperar

  • Quién la dirige: Nicola Marsh, la misma directora del documental de Demi Lovato.
  • Cuándo se estrena: Probablemente en 2026, así que hay que tener paciencia.
  • Un detalle importante: Por ahora, no se espera que Harry Styles o Niall Horan aparezcan, así que el foco estará totalmente en la dinámica entre Louis y Zayn.

