Zayn Malik denuncia racismo en One Direction

El ex One Direction Zayn Malik denuncia discriminación en su nueva música

Zayn Malik, exintegrante de One Direction, ha llamado la atención con su nueva canción (y no de la buena), en la que parece hacer referencia al racismo y la discriminación que experimentó durante su tiempo en la ‘boyband’. A través de sus letras, el artista, de origen británico-pakistaní, compartiría un triste testimonio sobre los desafíos que enfrentó como una de las pocas figuras de ascendencia no blanca en la industria musical pop.

Su más reciente sencillo, titulado Fuchsia Sea, es una canción que muchos interpretan como una denuncia directa a las microagresiones y el trato desigual que recibió en One Direction. Entre las líneas más impactantes destacan “Cause I worked hard in a white band / and they still laughed at the Asian” (Porque trabajé duro en una banda blanca / y aún se reían del asiático) o “Left a blue mark on a white flag / then used blood for their painting” (Dejé una marca azul en una bandera blanca / luego usaron sangre para su pintura).

Estos versos sugieren que, a pesar de su éxito, Zayn fue objeto de burlas y estereotipos debido a su herencia pakistaní. Otra línea, “I fight intimidation, imagination lack across a nation” (Lucho contra la intimidación, la falta de imaginación de una nación), reafirmaría la idea de que enfrentó prejuicios sistémicos dentro y fuera de la industria musical.

Aunque no habla explícitamente de la banda, los fans no tardaron en conectar los puntos. Recordaron cómo Malik fue frecuentemente excluido de portadas de revistas o tratado como ‘el exótico’ en entrevistas.

En el pasado, Zayn ya había hablado sobre las luchas internas que vivió durante su estancia en el grupo, incluidos sus problemas de ansiedad y la presión mediática. Sin embargo, esta sería la primera vez que aborda directamente el posible componente racial detrás de su experiencia.

El camino de Zayn como artista en solitario



Desde su salida de One Direction en 2015, Malik ha buscado alejarse de las etiquetas comerciales. Su álbum debut Mind of Mine (2016) mostró un sonido más R&B y personal, muy diferente del pop adolescente. Con los años, ha sido abierto sobre sus batallas personales, desde su salud mental hasta su rol como padre.

Esta nueva canción no solo sería una catarsis para él, sino también un llamado a la conciencia sobre el trato desigual hacia artistas de minorías étnicas en el mainstream.

Hasta ahora, Harry Styles, Louis Tomlinson y Niall Horan no han reaccionado públicamente al tema. No obstante, en el pasado algunos miembros han reconocido que el ambiente en la banda no siempre fue fácil, especialmente bajo el complejo escrutinio mediático.

