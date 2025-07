Elon Musk cuestiona informe oficial del Caso Epstein en X

Elon Musk ha vuelto a sacudir las redes sociales con sus polémicos comentarios sobre el caso Jeffrey Epstein. El magnate tecnológico utilizó su plataforma X (antes Twitter) para cuestionar abiertamente las conclusiones del Departamento de Justicia y el FBI, que recientemente declararon que Epstein no mantenía un “pequeño libro negro” de clientes y que su muerte en prisión fue efectivamente un suicidio. Con su característico estilo provocador, Musk tuiteó: “¿Qué hora es? Oh, miren, es la hora-en-que-nadie-ha-sido-arrestado otra vez”, mensaje que acompañó de un emoji de reloj y siembra dudas sobre la investigación oficial.

El informe que desató la ira de Musk

La polémica se intensificó cuando Musk pareció respaldar un comentario de un seguidor de MAGA (Make America Great Again), Jack Posobiec, quien preguntaba por qué Ghislaine Maxwell (exnovia de Epstein) sigue en prisión si, según el informe, no existía una lista de clientes. Esta intervención no es casual. En junio, Musk había insinuado que Donald Trump aparecía en los registros de vuelos de Epstein, sugiriendo que cierta información nunca saldría a la luz, aunque luego borró el tuit. Estas declaraciones resuenan en un contexto donde muchos esperaban revelaciones explosivas de los llamados Archivos Epstein, pero que terminaron siendo documentos ya conocidos o altamente censurados.

El informe en cuestión, ordenado durante la administración Trump, afirma que las grabaciones de la prisión confirman que no hubo juego sucio en la muerte de Epstein en 2019, y que no se esperan más revelaciones. Sin embargo, esta conclusión ha sido recibida con escepticismo por parte del público, especialmente después de que altos funcionarios del FBI como Kash Patel y Dan Bongino, quienes antes habían especulado sobre un posible asesinato, confirmaron en mayo que Epstein efectivamente se suicidó. A esto Musk también tuvo algo que decir: “Esta es la gota que derramó el vaso”.

Vocalista de Los de Adentro fue baleado en Barranquilla | Su estado de salud Leer más

La frustración pública es palpable. La ex fiscal general Pam Bondi había prometido material inédito, que incluía videos, pero lo publicado en febrero no aportó información nueva. Este contexto explica por qué las declaraciones de Musk, aunque carentes de pruebas concretas, encuentran eco entre quienes desconfían de las versiones oficiales. Mientras algunos aplauden que una figura de su influencia cuestione el sistema, otros lo acusan de aprovechar el caso para desviar atención de sus propios problemas empresariales, como la reciente caída en las acciones de Tesla.

El caso Epstein sigue siendo una herida abierta en la conciencia pública, y las intervenciones de Musk, ya sea por genuina preocupación o por estrategia, mantienen viva la controversia.

Mientras tanto, las teorías conspirativas florecen ante cada nueva declaración oficial, pero las preguntas persisten. ¿Por qué no hay más arrestos? ¿Qué ocultan realmente los archivos? Y quizás la más importante: ¿Está Musk revelando verdades incómodas o simplemente alimentando el fuego de la especulación? Lo cierto es que mientras las instituciones no ofrezcan respuestas más transparentes, figuras como Musk seguirán capitalizando este vacío de información.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!