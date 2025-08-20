Expreso
Patricia Ochoa
Patricia Ochoa, viuda del general Jorge Gabela, asegura que la Fiscalía archivará el caso hasta tener nuevas pruebas.Archivo / Expreso

¿Caso Gabela será archivado? Esto dice la viuda del general de la FAE

Patricia Ocha, esposa de Jorge Gabela emitió una alerta sobre el futuro del caso en la Fiscalía.  

La viuda del excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Jorge Gabela Bueno, Patricia Ochoa, lanzó una alerta en sus redes sociales: la investigación por el delito de ejecución extrajudicial podría archivarse.

Ochoa publicó en su perfil de la red social Facebook el siguiente mensaje: “Fiscal archiva investigación sobre asesinato del General Jorge Gabela Bueno hasta que no aparezcan pruebas nuevas”.

La viuda del general Gabela realizó tres publicaciones alusivas a esa posibilidad. En una de ellas, acompañó el anuncio con un documento que, según indicó, su esposo habría recibido desde un computador perteneciente a la Fuerza Aérea.

Testigo afirmó que lo vio en una carpeta manila en el lado derecho de las oficinas de inteligencia FAE”, escribió. El documento está relacionado con un “plan de trabajo para la vigilancia de actividades del Sr. general Jorge Gabela”.

¿Quién era Jorge Gabela?

En diciembre de 2010, Gabela fue asesinado luego de que un grupo de delincuentes ingresara a su vivienda. En primera instancia, el hecho fue investigado como un delito común. Producto de ello, cinco personas fueron sentenciadas.

Sin embargo, el caso llegó a la Asamblea Nacional en 2018, donde una comisión multipartidista lo investigó. Una de sus conclusiones fue que el asesinato se configuraba como un crimen de Estado

En ese documento se señaló: “Se puede establecer que existen evidencias suficientes de inobservancia a la ley incurridas por servidores en el ejercicio de sus funciones, así como la posible existencia de un crimen de Estado”.

El general Gabela denunció irregularidades en la compra de helicópteros Dhruv.
El general Gabela denunció irregularidades en la compra de helicópteros Dhruv.ARCHIVO EXPRESO

En esa misma comisión se destacó que Gabela había denunciado irregularidades en la adquisición de los helicópteros Dhruv para las Fuerzas Armadas, comprados a la empresa india Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Esto ocurrió durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, quien fue sentenciado por el caso Sobornos.

Además, en 2019, el caso fue remitido a la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía, dado que el delito investigado es imprescriptible.

