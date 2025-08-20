Caso Fernando Villavicencio: lo que se sabe de la audiencia clave del 26 de agosto

La audiencia de formulación de cargos se llevará a cabo el próximo martes 26 de agosto de 2025, a las 08:40, en el noveno piso del Complejo Judicial Norte.

La Función Judicial confirma que la audiencia de formulación de cargos por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio se llevará a cabo el próximo martes 26 de agosto de 2025, a las 08:40, en el noveno piso del Complejo Judicial Norte, ubicado en la parroquia Iñaquito, en Quito.

(Te puede interesar: Caso Magnicidio: ¿Implicados que están fuera del país podrán ser extraditados?)

En esta diligencia judicial, la Fiscalía General del Estado imputará cargos contra cuatro presuntos autores intelectuales del magnicidio: el exministro del Interior José Serrano, el exasambleísta Ronny Aleaga, el empresario Xavier Jordán y Daniel Salcedo, conocido por múltiples condenas por corrupción.

Todos ellos han sido vinculados al caso denominado Magnicidio FV, que investiga el asesinato ocurrido el 9 de agosto de 2023, cuando Villavicencio fue abatido por un sicario tras un evento político en el norte de la capital, apenas once días antes de las elecciones presidenciales.

El empresario Xavier Jordán rechaza las acusaciones en su contra y denuncia una persecución judicial. Cortesía

Fiscalía presenta "sólidas" evidencias contra Aleaga, Jordán, Salcedo y Serrano

La Fiscalía sostiene que cuenta con “sólidos elementos de convicción” que permiten presumir la participación de los acusados como autores intelectuales del crimen. La investigación tomó nuevo impulso tras el testimonio anticipado de Salcedo, quien sobrevivió a un intento de asesinato en la cárcel de Riobamba.

(Sigue leyendo: ADN, el correísmo y PSC reaccionan a la formulación de cargo por caso Villavicencio)

Amanda Villavicencio: “El caso de mi padre es la punta de un iceberg político” Leer más

En su declaración, Salcedo afirmó que el asesinato habría sido motivado por las investigaciones que Villavicencio realizaba sobre presuntas redes de corrupción en el sistema de salud, y que el crimen habría costado hasta 200.000 dólares, supuestamente financiado por Jordán.

Por su parte, las hijas de Villavicencio, Amanda y Tamia, han exigido que el caso no quede impune y han denunciado una campaña de acoso y amenazas contra su familia. En un comunicado, recordaron que su padre había advertido que, si algo le ocurría, los responsables serían actores políticos vinculados a estructuras delictivas.

La audiencia representa un avance significativo en la búsqueda de justicia por el asesinato de Fernando Villavicencio, un crimen que conmocionó al país y dejó heridas abiertas en el proceso democrático ecuatoriano.

Para leer contenido de calidad sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ