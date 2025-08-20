Cambio climático en la Antártida tendrá efectos catastróficos en el futuro

La Antártida sufrirá cambios abruptos e irreversibles que pondrán en riesgo a los ecosistemas si no se reduce el CO2

El riesgo de colapso de la Capa de Hielo de la Antártida Occidental (WAIS) es cada vez mayor

A menos que las emisiones globales de CO2 se reduzcan con urgencia, la Antártida sufrirá cambios abruptos e irreversibles que pondrán en riesgo a los ecosistemas, ciudades y comunidades costeras de todo el mundo y serán "catastróficos" para las generaciones futuras.

Así lo advierte un estudio internacional liderado por la Universidad Nacional de Australia y realizado por científicos de Francia, Alemania, Sudáfrica, Suiza y el Reino Unido, cuyos detalles se han publicado este miércoles en la revista Nature.

El colapso del hielo marino y sus efectos globales

El estudio advierte que los grandes y 'abruptos' cambios que se están produciendo en el hielo, el océano Austral y los ecosistemas antárticos están interconectados y afectarán al resto del planeta y al clima global.

A medida que el cambio climático se agrava con cada incremento adicional de calentamiento, el riesgo de colapso de la Capa de Hielo de la Antártida Occidental (WAIS) es cada vez mayor. Si eso sucede, tendrá "consecuencias catastróficas para las generaciones futuras", advierte Nerilie Abram, jefa científica de la División Antártica Australiana de la Universidad Nacional de Australia (AAD) y autora principal del estudio.

Otro cambio abrupto que se está gestando en la Antártida es la pérdida de hielo marino que, entre otros muchos efectos secundarios, hará que las plataformas de hielo flotantes alrededor de la Antártida sean "más susceptibles a un colapso impulsado por olas".

Además, advierte la investigadora, a medida que se pierde el hielo marino de la superficie del océano, también cambia la cantidad de calor solar retenida en el sistema climático, "lo que se espera que empeore el calentamiento en la región antártica".

Imagen difundida por EYOS Expeditions el 19 de enero de 2024/ Los cambios en la Antártida tendrán un efecto directo en Australia IAN STRACHAN /afp

Impactos regionales y pérdida de biodiversidad

Matthew England, investigador del Centro Australiano de Excelencia en Ciencias Antárticas (ACEAS), advierte que estos cambios tendrán efectos directos en Australia: aumento del nivel del mar, océanos más cálidos y menos oxígeno, y menor capacidad de absorber CO₂.

La pérdida de hielo marino también pone en riesgo a especies como el pingüino emperador, cuyos polluelos dependen de un hábitat estable para sobrevivir. Ya se han registrado eventos de ruptura temprana del hielo que han provocado la pérdida de colonias enteras. El krill, otras especies de pingüinos y focas, y el fitoplancton también enfrentan amenazas por el calentamiento y la acidificación del océano

Datan la erupción de la que emergió el volcán más activo de la Antártida Leer más

Urgencia climática y límites del tratado antártico

El estudio también advierte de que la Antártida corre el riesgo de sufrir un colapso en la corriente antártica, lo que significaría que los nutrientes vitales permanecerán en el fondo del mar, en lugar de ser devueltos a la superficie "donde los sistemas biológicos, incluidos los animales marinos, dependen de ellos", explica England.

En este contexto, advierte Abram, las medidas del Sistema del Tratado Antártico para reducir las presiones sobre los ecosistemas antárticos no serán suficientes por sí solos porque "aunque son de importancia crítica, no ayudarán a evitar los impactos relacionados con el clima que ya comienzan a desarrollarse".

"La única manera de evitar cambios abruptos adicionales y sus impactos de gran alcance es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero lo suficientemente rápido como para limitar el calentamiento global a tan cerca de 1,5 grados Celsius como sea posible", subraya.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!