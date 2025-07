Alfonso Espinosa de los Monteros: "Me caí en la sala de mi casa"

El expresentador de noticias, Alfonso Espinosa de los Monteros (83) se recupera en su residencia en la capital de la República tras la operación a la que se sometió por una caída que le ocasionó la fractura del fémur de la pierna derecha.

“Me caí en la sala de mi casa, di un mal paso. Ese mismo rato me llevaron al hospital. El accidente fue a las 22:30 y a la medianoche ya estuve en el quirófano. Me colocaron un clavo, estoy recibiendo las terapias. Unas para los músculos con el fin de recuperar la fuerza, otras son respiratorias. Todavía me falta, espero recuperarme pronto”.

(Te invitamos a leer: Martín Guerrero: "Mi momento es ahora")

El fémur es el hueso más largo y fuerte del cuerpo humano, ubicado en la parte superior de la pierna, desde la cadera hasta la rodilla.

Don Alfonso, como lo llama el público, dice que “el cariño de la gente lo mantiene con el ánimo arriba. Felizmente son dolencias curables y recuperables, aunque no le deseo a nadie las molestias que causan. Lo mejor es que mi familia actúo de inmediato”.

"Se debe operar de inmediato", según el doctor Byron Velasteguí

Según el traumatólogo, Byron Velasteguí de la clínica Alcívar “toda persona que tiene cierta edad debe hacerse exámenes preventivos para conocer si tiene pérdida de densidad ósea, también conocida como osteopenia u osteoporosis, es una condición donde los huesos se vuelven más delgados y débiles, aumentando el riesgo de fracturas. Al conocer el estado, si es necesario se toma medicación para que la densidad de los huesos sea mayor y si existe algún accidente el riesgo de fractura sea mínimo”.

Alfonso Espinosa de los Monteros sufre fractura de fémur y se recupera con optimismo Leer más

Considera que es importante que a partir de los 60 años se eliminen los riesgos que pueden provocar una caída o un tropiezo en la casa. “La fuerza con el pasar de los años se pierde. Un cable o una alfombra pueden originar un accidente con consecuencias que lamentar”.

El excomunicador de Ecuavisa fue intervenido de inmediato. El doctor Velasteguí dice que aquello es fundamental para evitar complicaciones que no se dan por la fractura, pero sí por otros órganos.

“El mismo día de la fractura se debe operar porque por la edad se corre el riesgo de formar un trombo. Con el pasar de los días el riesgo de desarrollar trombosis es muy alto. Hay que devolverle la movilidad lo más pronto, porque estar mucho tiempo en cama le puede provocar neumonía y estreñimiento. Aquello es perjudicial para los pacientes de tercera edad”, añade el médico.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!