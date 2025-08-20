Ausencias clave en Argentina para enfrentar a Ecuador en Eliminatorias: ¿Quiénes son?

La Albiceleste cierra las Eliminatorias Sudamericanas con Scaloni al mando, con varias ausencias llamativas en la lista

Una Argentina ya clasificada al Mundial 2026 cerrará su camino mundialista contra Venezuela y Ecuador.

Con el boleto asegurado a la Copa del Mundo 2026, que se jugará en México, Canadá y Estados Unidos, la Selección Argentina se alista para disputar la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni cerrará su participación enfrentando a Venezuela y Ecuador, duelos que marcarán el inicio de la preparación rumbo a los próximos desafíos internacionales.

Una lista preliminar con 31 convocados sin Enzo Fernández

Enzo Fernández, volante de la selección argentina. Luis Gandarillas

La prelista de Argentina incluyó a 31 futbolistas, aunque en las últimas horas las miradas se posaron sobre las ausencias de varias figuras. Entre ellas destaca la de Enzo Fernández, quien no podrá estar presente debido a la sanción que acarrea tras su expulsión frente a Colombia. Esta decisión obligó al cuerpo técnico a buscar variantes en el mediocampo.

Otro de los nombres que llamó la atención fue el de Alejandro Garnacho. El delantero del Manchester United atraviesa un presente complicado, ya que no disputa un partido oficial desde finales de mayo. Su falta de continuidad pesó en la decisión de Scaloni, quien optó por otros jugadores en ataque.

La lista tampoco incluyó a Paulo Dybala. El atacante de la Roma todavía arrastra secuelas físicas de la lesión que lo obligó a pasar por el quirófano en marzo. Aunque ha vuelto a sumar minutos en Italia, el seleccionador argentino prefiere esperar a que recupere su mejor nivel antes de reincorporarlo al plantel campeón del mundo.

Finalmente, Valentín Barco, una de las figuras del Racing de Estrasburgo en Francia, tampoco fue considerado. En su lugar, el cuerpo técnico decidió apostar por la experiencia de Marcos “Huevo” Acuña y la inclusión de Facundo Medina y Julio Soler, reforzando la línea defensiva.

#SelecciónMayor Prelista de convocados del exterior para la doble Fecha FIFA de Eliminatorias 🇦🇷 pic.twitter.com/hQxQzibkxd — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 15, 2025

Scaloni ya piensa en el Mundial 2026

Con estas decisiones, Scaloni perfila el plantel que buscará cerrar de la mejor manera las Eliminatorias y comenzar a proyectar el camino hacia el Mundial 2026. Argentina recibirá a Venezuela el jueves 4 de septiembre y visitará a Ecuador el martes 9 del mismo mes.

