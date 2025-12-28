Expreso
Droga Posorja
La droga fue encontrada en contenedores en el puerto de Posorja.Archivo

Droga en Posorja: En 74 millones de dólares se valoró cargamento incautado en puerto

La Policía utilizó perros antinarcóticos para detectar el alcaloide

Agentes antinarcóticos incautaron 1,6 toneladas de cocaína que estaban escondidas en sacos con "producto de exportación", dentro de tres contenedores que tenían como destino Europa, informó el comandante de la Policía, Pablo Dávila.

La operación se realizó en el puerto de Posorja, donde los agentes investigativos inspeccionaron tres contenedores y encontraron, con la ayuda de perros entrenados, 36 sacos con droga.

Dávila señaló que la cocaína decomisada tenía un valor aproximado de 74 millones de dólares en el mercado europeo e indicó que esta operación afectó "de manera directa a las finanzas del narcotráfico".

Ecuador sigue decomisando drogas

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas confisca, después de Colombia y Estados Unidos, con un promedio de doscientas toneladas anuales desde 2021 y con un récord histórico de cerca de trescientas toneladas en 2024.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas, como los de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige en su mayoría a Europa y Norteamérica.

