EE.UU. inicia registro de fotos y datos biométricos de extranjeros que entran y salen

Las autoridades estadounidenses empezaron a tomar fotografías a todos los extranjeros que ingresen o salgan del país por vía aérea, terrestre o marítima y a recopilar los datos biométricos de algunos de ellos, tras la entrada en vigor de una nueva regla del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La nueva regla afecta a todos los no ciudadanos, incluidos a quienes poseen una tarjeta de residencia permanente, residentes temporales, trabajadores temporales, menores de edad y adultos mayores, según el Registro Federal: 90 FR 48604, publicada el 27 de octubre de 2025.

La normativa permite al DHS recolectar desde el 26 de diciembre de 2025 los datos biométricos, como las huellas dactilares y aspectos faciales, de los extranjeros en los aeropuertos, puntos terrestres y puertos marítimos cuando lleguen o abandonen Estados Unidos.

Este control se apoya en un sistema de comparación facial (Traveler Verification Service, TVS) que no parte de cero ya que contrasta la foto capturada en el control con una “galería” de imágenes que el Gobierno ya tiene, por ejemplo fotografías tomadas en inspecciones previas, además de imágenes de visas, pasaportes estadounidenses y trámites migratorios.

El control aplica para todos los no ciudadanos de EE.UU.

La normativa permite también emplear el reconocimiento facial en menores de 14 años y personas mayores de 79 años, dos grupos que se encontraban exentos hasta esta fecha.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, el sistema ayudará a abordar las preocupaciones de seguridad nacional.

El terrorismo, el uso fraudulento de documentos de viaje, la sobrestadía de los visitantes, e información incorrecta o incompleta de los viajeros, fueron las principales amenazas que citó el Gobierno para justificar la aplicación de estas medidas.

“Este sistema permitirá también al DHS confirmar de manera más concreta la identidad de los extranjeros que estén buscando entrada o admisión a Estados Unidos, y verificar su salida de Estados Unidos”, expuso el Departamento en la regla.

Esta medida fue criticada por activistas de derechos civiles, que cuestionan qué ocurrirá con los datos de los pasajeros, por cuánto tiempo se conservarán o qué sucederá en el posible caso de malentendidos.

En el caso que el sistema arroje una discrepancia, la regla establece que se habilitarán procedimientos alternativos para verificar la identidad sin frenar el flujo, como una revisión manual de documentos. Y, si un viajero considera que un error biométrico derivó en demoras o afectaciones, la regla remite a canales de consulta y reclamo como el CBP Information Center y el DHS TRIP.

EE.UU. propuso controles extras para viajeros de 42 países

Además de esta directriz que endurece las normas fronterizas, el Gobierno del presidente Donald Trump, propuso el 10 de diciembre pasado que los turistas de 42 países deberán entregar el historial de sus redes sociales de los últimos cinco años para ingresar a Estados Unidos.

La medida aplica para ciudadanos que ingresan bajo el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA, por sus siglas en inglés), que incluye a turistas y viajeros de España, Portugal, Italia, Francia, Suecia, Suiza, Reino Unido, Australia, Japón, Israel, Catar, Corea del Sur, Taiwán y otros.

