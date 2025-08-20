Accidente en av. Simón Bolívar deja un fallecido; existe congestión

El ECU 911 dijo que el accidente ocurrió entre la av. Simón Bolívar y Ruta Viva, en el oriente de Quito. AMT habilita la vía

Un motociclista y un camión estuvieron involucrados en el accidente en la avenida Simón Bolívar.

Un fatal accidente de tránsito se registró la mañana de este miércoles 20 de agosto de 2025 en la avenida Simón Bolívar y Ruta Viva, en el oriente de Quito.

(Te invitamos a leer| Metro de Quito cancela proceso para contrato de mantenimiento: ¿afecta al servicio?)

El ECU 911 informó que recibió la alerta a las 07:52, en donde se informó sobre una persona fallecida en el accidente que involucró a un camión y un motociclista.

La entidad de emergencia dijo que socorristas del Cuerpo de Bomberos de Quito acudieron al lugar, en donde se confirmó que la persona perdió la vida. Aparentemente, la víctima era un motociclista.

Un equipo de agentes de la Policía Nacional del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) llegó al sitio y cercó la zona del accidente. Los uniformados recopilaron diferentes indicios sobre la avenida. El camión y la motocicleta quedaron detenidos en el carril derecho.

¿Cómo está el tránsito en la av. Simón Bolívar?

Concejales y expertos analizan impacto de exoneración de contribución en Quito Leer más

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) señaló que luego de las diligencias, la vía se habilitó. Sin embargo, los usuarios reportan que aún existe congestión vehicular en la av. Simón Bolívar, a la altura de Guápulo, en sentido sur - norte.

Dos heridos por volcamiento en vía a Mitad del Mundo

Minutos después del accidente en la av. Simón Bolívar, se reportó otro siniestro vial en la avenida Manuel Córdova Galarza, a la altura del redondel de El Condado.

En esa zona, un auto quedó volcado sobre la cuneta. El vehículo liviano era uno de los tres automotores afectados en este accidente múltiple, que ocurrió en sentido norte - sur.

La emergencia dejó dos heridos, quienes recibieron atención médica por parte de los socorristas del Ministerio de Salud y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!