Durán se reactiva: música, emprendimiento y tradición en un solo evento

Este viernes 22 de agosto, la estación de Ferrocarriles es el punto de encuentro para familias, emprendedores y artistas

La ciudad vivirá una tarde de fiesta este viernes 22 de agosto con el evento "Durán se Reactiva", una iniciativa que tiene como propósito dinamizar la economía del cantón, impulsar a emprendedores locales y ofrecer un espacio de entretenimiento gratuito para toda la comunidad.

Desde las 14:00, la histórica estación de Ferrocarriles del Ecuador se transformará en el escenario de una jornada donde más de 40 emprendedores exhibirán sus productos, especialmente gastronómicos, en un ambiente cargado de música, cultura y sabor local.

Uno de los momentos más esperados será la presentación oficial de las 13 candidatas a Reina de Durán, quienes desfilarán ante el público en un espectáculo que combinará elegancia, tradición y alegría.

El evento contará también con la participación de reconocidos artistas nacionales como Franklin Band, Dayanara Peralta y Waldokinc "El Troyano", quienes animarán la tarde con sus presentaciones en vivo.

Un día seguro en Durán

Para garantizar la seguridad de los asistentes, se ha desplegado un operativo conjunto que incluye a la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Autoridad de Tránsito de Durán (ATD), Bomberos, Cruz Roja y el cuerpo de Justicia y Vigilancia del cantón.

"Durán se Reactiva" no es solo un evento festivo, sino un esfuerzo colectivo por impulsar la reactivación económica y fortalecer el sentido de comunidad en uno de los cantones más dinámicos del Guayas.

