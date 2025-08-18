Bomberos de Durán ratifican servicio de emergencias pese a amenazas

La institución aseguró que activó un plan de seguridad junto a la Policía y el Ministerio del Interior

En un último comunicado, el Cuerpo de Bomberos de Durán aseguró que seguirán trabajando con normalidad, pese a las amenazas recibidas.

"Ninguna intimidación frenará nuestra labor”, aseguró el Cuerpo de Bomberos de Durán en su comunicado del 17 de agosto de 2025 a través de su cuenta oficial en X, en medio de la crisis de inseguridad que afecta a la institución. La entidad ratificó que sus operaciones continúan y que ninguna amenaza detendrá su trabajo en favor de la ciudadanía.

El mensaje se dio a conocer tras los hechos reportados un día antes. El 16 de agosto, también vía X, los bomberos de Durán anunciaron que, debido a la violencia e inseguridad que enfrenta la institución, se verían obligados a limitar temporalmente sus servicios.

En esa alerta inicial explicaron que únicamente se atenderían emergencias que representaran un riesgo inminente para la vida de las personas, canalizadas exclusivamente a través del ECU-911, para resguardar la seguridad del personal.

Plan de seguridad activado

En el comunicado del 17 de agosto, la institución detalló que, ante las amenazas recibidas, las que no han sido detalladas públicamente, se activó un plan integral de seguridad en coordinación con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional.

Las medidas incluyen:

Patrullaje permanente en las instalaciones y zonas de operación.

Acciones de inteligencia para esclarecer las amenazas y mantener un entorno seguro.

Garantías de que el servicio de atención a emergencias se mantendrá operativo.

Coordinación con el Gobierno

La reapertura de operaciones y el restablecimiento paulatino de la normalidad, aseguró la entidad, son resultado del trabajo conjunto entre la Policía, el Ministerio del Interior y el Cuerpo de Bomberos de Durán.

La institución también hizo un llamado a la calma, aclarando que los rumores sobre una suspensión total del servicio son falsos. “El servicio de emergencia continúa operativo y no se detendrá”, recalcó.

El Cuerpo de Bomberos de Durán, como ha venido publicando EXPRESO, se suma a las instituciones públicas afectadas por la violencia y la injerencia de grupos criminales. Semanas atrás, tanto la entidad como la Agencia de Tránsito de Durán fueron intervenidas por el Gobierno tras detectarse vínculos con organizaciones delictivas.

Pese a ello, la institución asegura que mantendrá su compromiso con la ciudadanía y que seguirá trabajando en condiciones adversas para proteger vidas.

