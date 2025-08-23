Canchas de pádel en Urdesa se darán en octubre, ofrece el Municipio de Guayaquil

La construcción de la obra se retomó en mayo tras la disputa entre el Municipio y el Ministerio de Ambiente

En Urdesa se levantó la estructura para las dos canchas de pádel que el Municipio de Guayaquil prevé entregar en octubre del 2025.

En dos meses se entregarán las dos canchas de pádel que el Municipio de Guayaquil construye en Urdesa central, en un proceso que puso en disputa a la entidad con el Ministerio del Ambiente.

La obra fue suspendida a inicios de este 2025 porque la Secretaría de Estado argumentó que se habían talado diez mangles, de manera indebida, en las riberas del estero Salado.

El espacio deportivo se implementa en un terreno ubicado en la intersección de Costanera B e Higueras, donde por años estuvo una edificación conocida como la Casa embrujada.

Los trabajos, que se retomaron en mayo, comprenden además juegos infantiles y una caminera.

En este terreno se edifica el parque con las canchas de pádel

RELACIONADAS Un parque en la Kennedy Norte se propone para despertar el pulso del estero Salado

Obra en calle Panamá, de $1,2 millones, no cambia el guion urbano Leer más

Canchas de pádel en Urdesa tienen 67 % de avance

La Alcaldía aseguró que "la obra estará lista para entregarse en octubre", según una publicación de este sábado 23 de agosto de 2025.

Los trabajos tienen 67 % de avance, indicó la entidad. "Se instaló la estructura metálica que sostendrá la cubierta, mientras continúan los trabajos de encofrado, nivelación y cerramiento", se explicó.

El costo del espacio deportivo, que incluye las canchas de pádel, es superior a los 500.000 dólares.

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO, suscríbete aquí