Liam Payne: ¿Quién heredará su millonaria fortuna?

Tras seis meses de la muerte del exintegrante de One Direction, se revela el monto de su fortuna

La industria musical se estremeció el 16 de octubre de 2024 con la confirmación de el fallecimiento del cantante británico Liam Payne. A los 31 años de edad, cayó desde el balcón de un hotel en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, lo que le causó una muerte instantánea.

Christian Chávez le canta al amor propio y la sanación en su nuevo EP “Sí” Leer más

Seis meses después, ante la expectativa de millones de fanáticos alrededor del mundo, su nombre sigue resonando en el medio. Ahora ha trascendido que el cantante no dejó un testamento establecido y que su patrimonio, gracias a su exitosa carrera musical, está valorado en alrededor de 28,5 millones de dólares.

Por el momento, la familia de Payne no se ha pronunciado sobre la cuestión de la herencia. Su último comunicado data del domingo 2 de marzo de 2025, publicado en la BBC, con el que los familiares criticaban a los medios de comunicación por la manera en la que habían tratado el fallecimiento del cantante.

“La constante atención de los medios y la especulación que ha acompañado el proceso han causado un daño indescriptible y duradero a la familia, particularmente al hijo de Liam (Bear), que está tratando de procesar emociones que ningún niño de siete años debería tener que experimentar”.

Además, añadían una petición: “La familia siempre ha deseado privacidad para llorar y pide que se les dé el espacio y el tiempo para hacerlo”, dijeron.

¿Cómo se gestiona su fortuna?

Continúan las actividades para conmemorar el Día de Star Wars Leer más

Al no dejar un testamento o poder, la ley de sucesión del Reino Unido dicta que la herencia de Liam Payne se destina a su hijo Bear Grey Payne, su único descendiente. Sin embargo, debido a que aún es menor de edad (tiene solo 8 años), la herencia estará bajo la tutela de su madre, la actriz Cheryl Tweedy, expareja de Liam.

El fideicomiso, gestionado por el abogado Richard Bray, se encargará de resguardar y administrar la fortuna hasta que Bear cumpla la mayoría de edad. Y para eso todavía falta mucho tiempo

Kate Cassidy, pareja de Liam durante dos años Y hasta el momento de su fallecimiento, no tiene ningún derecho a recibir nada del patrimonio de quien fuera su pareja, pues ellos nunca se casaron ni unieron legalmente. Una vez que se conoció que ella no figura como heredera, la influencer reapareció en redes sociales y demostró no sentirse preocupada por el tema.

De hecho, en sus historias de Instagram, compartió con sus 900.000 seguidores una foto de su bolso y cumplir así una tendencia que marca esa red social. Adentro se ve un sánduche de Starbucks y unas extensiones de cabello.



El amor de Liam a su hijo Bear

Mi vida es suya, mi dinero es suyo. De hecho, tengo varias empresas en funcionamiento que sé que él podría dirigir algún día si quiere. Liam Payne

Durante su romance con Cheryl Tweedy, Liam tuvo a su primogénito a su hijo Bear Payne en el 2017. La relación entre ambos terminó un año después.

A pesar de ello, él siempre se sintió agradecido por ella por haberle dado un hijo "tan encantador". En varias ocasiones, el cantante calificó la paternidad como "la mejor experiencia de su vida".

Amigos del excantante de One Direction contaron al tabloide británico Daily Mail que para él era muy importante la seguridad de su único hijo en caso de que algo le sucediera. ”Es un pequeño consuelo que a Bear nunca le faltará nada, que al menos se beneficiará de eso".

RELACIONADAS Zayn Malik emociona a México con homenaje a Liam Payne

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!