Congestión en vía Narcisa de Jesús por obra vial frente a El Limonal

Trabajos se realizan en los carriles centrales de esta avenida de Guayaquil. Ciudadanos critican falta de planificación

En la avenida Narcisa de Jesús, este es el panorama que se experimenta a causa de trabajos en las vías.

Decenas de conductores de vehículos particulares y buses interprovinciales se quedaron atorados en el tráfico que se formó en la vía Narcisa de Jesús este sábado 9 de agosto de 2025.

Ocurrió por trabajos viales que se ejecutan en los carriles centrales en el sentido sur-norte, cerca de El Limonal.

(Le puede interesar leer: El tsunami no llegó, pero dejó al descubierto la fragilidad de Guayaquil)

Miembros de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) dirigían el tránsito al reducirse a dos los carriles disponibles para circular. Mientras, una cuadrilla de obreros realizaba los trabajos en la arteria, donde las bocinas de los vehículos no paraban de sonar.

Ruta alternativa para evitar el tráfico



Guayaquil habilita nueva vía Teodoro Alvarado Oleas para aliviar el tráfico Leer más

Los conductores pueden tomar la vía Antonio Parra Velasco como opción para evitar circular por la avenida Narcisa de Jesús.

Pese a ser un fin de semana cercano al feriado del próximo lunes 10 de Agosto, la afluencia vehicular era constante en la mencionada vía.

La ciudadanía cuestiona la falta de planificación

Roberto Delgado, quien habita en el sector, lamentó que no haya suficiente información sobre los trabajos que en el lugar se ejecutaría. Él asegura que salió de su casa para dirigirse al centro, pero en el trayecto se quedó atascado por más de 20 minutos.

(Le puede interesar leer: Los habitantes de vía a la costa se preguntan dónde está la planificación)

"Me enteré de los trabajos ya cuando todo era un relajo. Con el calor que ha hecho hoy en Guayaquil, el viaje ha sido horroroso. No he visto ni suficientes agentes. ¿Por qué nunca nadie dice nada? Si era así, ni siquiera salía de casa", se quejó.

De forma similar opinó Blanca Salazar, residente de Mucho Lote, quien dijo sentir cierto temor al verse rodeada por tantos vehículos paralizados. "A ver, no es nuevo que estando así muchos han sido víctimas de la violencia, de un robo. He querido, por ratos, hasta bajarme del auto. No estamos para "perder" tiempo o la vida en una vía. No con los niveles de inseguridad que hoy enfrentamos", precisó.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCR´ÍBETE AQUÍ!