Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

CRISTIAN ZAMORA ALCALDE DE CUENCA
El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, asumió funciones en 2023.ARCHIVO

Se difiere audiencia de denuncia electoral contra Cristian Zamora, alcalde de Cuenca

El alcalde Zamora enfrenta una denuncia electoral presentada por el exconsejero del CPCCS, Juan Esteban Guarderas

La audiencia de la denuncia electoral contra el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, por una presunta infracción grave fue diferida. Esta queja fue presentada por el exconsejero de Participación Ciudadana, Juan Esteban Guarderas.

RELACIONADAS

De acuerdo con el expediente, el juez Patricio Maldonado resolvió diferir la diligencia originalmente prevista para el 18 de agosto de 2025 luego de que Guarderas solicitada una nueva prueba pericial en Comunicación para la audiencia oral única de pruebas y alegatos.

En ese sentido, el magistrado solicitó que el en término de dos días el Consejo de la Judicatura entregue copia certificada de la lista de peritos de área o profesión de Comunicación, con el objeto  de que realice la pericia solicitada.

La denuncia electoral contra Cristian Zamora

La denuncia electoral contra el alcalde Zamora fue presentada el 18 de junio de 2025 por el exconsejero Juan Esteban Guarderas. El alcalde es señalado de haber incurrido en la infracción electoral grave prevista en el numeral 3 del artículo 278 del Código de la Democracia.

RELACIONADAS

De acuerdo con la Ley Electoral, el numeral de este artículo contempla como infracción grave que, en el ejercicio de sus funciones, los servidores públicos induzcan el voto a favor de determinada preferencia electoral o promuevan aportes económicos a una organización política o a un candidato.

En su denuncia, Guarderas señala que el alcalde Zamora, expresamente y ante los medios de comunicación, mostró su apoyo a la candidatura presidencial de Yaku Pérez. Según explicó Guarderas cuando anunció la queja, Guarderas señaló la gravedad del tema: "¿Por qué es grave? Porque si un alcalde se pone la camiseta de una campaña, quita la neutralidad de las instituciones, trafica con la confianza de la gente y cambia la equidad de la contienda electoral".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Despido de trabajadores de Petroecuador generan un ahorro mínimo, según gremios

  2. Ordenan prisión preventiva para alcalde de Pujilí, José Arroyo, por presunto peculado

  3. Mueren 18 bebés en Hospital Universitario de Guayaquil; Asamblea llama a responsables

  4. Congestión en vía Narcisa de Jesús por obra vial frente a El Limonal

  5. Jueza convoca al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, a audiencia por denuncia Marroquín

LO MÁS VISTO

  1. Municipio justifica retiro del carrito de heladero y revela el por qué de la acción

  2. Polémica por heladero informal termina con agentes de Segura EP despedidos

  3. Jóvenes en Acción 2025: ¿Cómo saber si ya estás registrado?

  4. Rafael Correa felicita a Marcela Aguiñaga en redes pese a últimas tensiones políticas

  5. Gabriela Baer se despide de Televistazo tras 25 años en Ecuavisa: ¿Qué ocurrió?

Te recomendamos