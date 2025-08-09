Se difiere audiencia de denuncia electoral contra Cristian Zamora, alcalde de Cuenca

La audiencia de la denuncia electoral contra el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, por una presunta infracción grave fue diferida. Esta queja fue presentada por el exconsejero de Participación Ciudadana, Juan Esteban Guarderas.

De acuerdo con el expediente, el juez Patricio Maldonado resolvió diferir la diligencia originalmente prevista para el 18 de agosto de 2025 luego de que Guarderas solicitada una nueva prueba pericial en Comunicación para la audiencia oral única de pruebas y alegatos.

En ese sentido, el magistrado solicitó que el en término de dos días el Consejo de la Judicatura entregue copia certificada de la lista de peritos de área o profesión de Comunicación, con el objeto de que realice la pericia solicitada.

A pesar de estar en medio de un clima político tenso y las denuncias que rodean su administración, Cristian Zamora se posiciona como uno de los acaldes con mayor aceptación ciudadana.



Lee más👉 https://t.co/71ss1FFCyB pic.twitter.com/S50mahhgLS — Diario Expreso (@Expresoec) June 30, 2025

La denuncia electoral contra Cristian Zamora

La denuncia electoral contra el alcalde Zamora fue presentada el 18 de junio de 2025 por el exconsejero Juan Esteban Guarderas. El alcalde es señalado de haber incurrido en la infracción electoral grave prevista en el numeral 3 del artículo 278 del Código de la Democracia.

RELACIONADAS Guarderas denuncia al prefecto Juan Lloret por presunta infracción electoral

De acuerdo con la Ley Electoral, el numeral de este artículo contempla como infracción grave que, en el ejercicio de sus funciones, los servidores públicos induzcan el voto a favor de determinada preferencia electoral o promuevan aportes económicos a una organización política o a un candidato.

En su denuncia, Guarderas señala que el alcalde Zamora, expresamente y ante los medios de comunicación, mostró su apoyo a la candidatura presidencial de Yaku Pérez. Según explicó Guarderas cuando anunció la queja, Guarderas señaló la gravedad del tema: "¿Por qué es grave? Porque si un alcalde se pone la camiseta de una campaña, quita la neutralidad de las instituciones, trafica con la confianza de la gente y cambia la equidad de la contienda electoral".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!