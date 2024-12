¿Quiénes son los cinco procesados por la muerte de Liam Payne?

El 16 de octubre fue un trágico día para el mundo del entretenimiento y una fecha aún más difícil para aquellos fanáticos de One Direction. A las 17:11, de aquel día, se confirmó como el tiempo de muerte del exintegrante de la banda, Liam Payne. Hoy, el caso parece resolverse y la justicia argentina está procesando a cinco personas vinculadas con la venta de las sustancias que consumió el artista.

Liam se encontraba de visita en el país sudamericano tras asistir uno de los conciertos de su amigo y excompañero de banda, Niall Horan. Payne falleció tras caer desde el balcón de su habitación en el tercer piso del hotel CasaSur Palermo, ubicado en la ciudad de Buenos Aires.

Rápidamente se viralizaron fotos del interior de la habitación que lo vio fallecer y las condiciones en la que estaba. Desordenada, con la pantalla de un televisor roto y una mesa con elementos que podrían indicar el consumo de sustancias ilícitas. En la foto que circulaba en redes se observan restos de papel de aluminio quemado, un encendedor, polvo blanco disperso, y tapas metálicas con signos de haber sido expuestas al fuego. La escena sugiere que se habrían utilizado estos materiales en actividades relacionadas con el consumo de drogas y la autopsia lo confirmó. Según los informes, se detectaron rastros de alcohol, cocaína y antidepresivos recetados.

Además, se encontraron otras drogas como éxtasis, crack, ketamina y una mezcla conocida como cocaína rosa. También circuló un video de Payne, en un estado de inconsciencia, siendo cargado por trabajadores del lugar desde el lobby hasta su habitación.

así encontraron la habitación de liam payne pic.twitter.com/dLn0vYnmik — tomî (@badgyaItom) October 16, 2024

Los procesados en el caso de Liam Payne

El Juzgado Criminal y Correccional N°34, a cargo de la jueza Laura Graciela Bruniard, procesó a cinco personas vinculadas al hecho y dos de ellos tienen prisión preventiva. Además, les ordenó su presentación en sede judicial en un plazo de 24 horas hábiles.

Roger Nores, empresario y amigo del ex One Direction Liam Payne, fue imputado por homicidio culposo y facilitación de estupefacientes. Este último delito implica proporcionar, entregar, ofrecer o poner a disposición de otra persona drogas ilegales, no necesariamente venderlas. Nores fue embargado por $ 48 000 y tiene prohibido salir del país. La jueza consideró que Nores incurrió en abandono de persona seguido de muerte, al no solicitar ayuda a tiempo.

Gilda Martín, como gerenta general, era la persona encargada de supervisar el funcionamiento del hotel y estaba presente en el establecimiento durante la madrugada del incidente. La jueza la procesó por no tomar medidas inmediatas para asistir a Payne. Su omisión y falta de coordinación adecuada con el personal, habrían sido, para Bruniard, factores que contribuyeron al desenlace del 16 de octubre.

El fiscal Andrés Madrea la acusó de negligencia porque durante el llamado al 911, los empleados indicaron que trasladarían al cantante a su habitación, lo que pudo retrasar la llegada de la ayuda médica. Ahora Martín enfrenta un embargo de 50 millones de pesos, tiene prohibido salir del país y es acusada de homicidio culposo.

Esteban Grassi estaba a cargo del turno nocturno en el hotel la noche en que Payne falleció. Se le responsabiliza de no llamar de inmediato a los servicios de emergencia cuando el cantante presentó signos de intoxicación al intentar resolver la situación internamente, trasladando a Payne. Para la justicia, esto fue una falta grave. Su rol como encargado lo habría hecho responsable de coordinar las acciones de emergencia dentro del hotel. Por ello, es procesado por homicidio culposo.

Hay dos acusados en prisión preventiva

Los dos principales imputados son Braian Paiz y Ezequiel Pereyra, empleado del hotel. Se los acusa de suministro de estupefacientes a título oneroso, delito que hace referencia a proveer drogas a cambio de dinero. Para esta falta se contemplan hasta 15 años de prisión.

Las pruebas clave contra Paiz, quien fue camarero, fueron los chats con Payne, en los que se evidencia que le compró cocaína dos veces. El 14 de octubre Payne recibió una bolsa con 5 gramos de la sustancia. y luego pidió “7 gramos más”. Las cámaras de seguridad captaron a Paiz entregando la droga.

A Pereyra también se lo captó dándole cocaína a Payne el 15 de octubre y la mañana del 16, día de su muerte. La transacción se realizó en el subsuelo del hotel, al trabar la puerta del ascensor. Payne le pagó $ 100 dólares por la droga. Pereyra fue suspendido por el hotel durante 30 días tras el incidente.

