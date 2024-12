Alina Lozano se separa de su esposo 30 años menor

Alina Lozano (55) y Jim Velásquez decidieron poner una pausa a su relación amorosa tras un año de casados. Así lo anunciaron en un video que publicaron en sus redes sociales. Él es 30 años menor.

“Hacemos este video para contarles que Alina Lozano y yo nos vamos a dar un tiempo, por tal motivo no nos verán juntos en las redes sociales ni en ningún lugar. Queremos que tomen esto con mucho respeto, y que nos sigan apoyando en nuestras vidas y en lo que sigamos haciendo”, expresó Jim.

Desde el inicio de su noviazgo, ellos enfrentaron críticas por parte de sus seguidores, quienes en un principio dudaron de la veracidad de su vínculo amoroso, creyendo que formaba parte de un proyecto ficticio. No obstante, la pareja selló su compromiso en 2023.

El motivo principal por el que tomaron caminos separados es el hijo de Alina Lozano, ya que se mudó a Estados Unidos para iniciar sus estudios profesionales y la actriz viajó para acompañarlo en el proceso.

La reflexión de la actriz

Sin embargo, Alina no tardó en reaparecer, después de estas publicaciones, y de manera sutil y simbólica se refirió a la separación.

Desde Nueva York, la actriz compartió un video en sus historias de Instagram en el que relató una experiencia que vivió en la ciudad y que asimiló con lo que está pasando con su vida sentimental.

“Me perdí, amigos. No llegué a la Quinta Avenida. Mi misión era llegar a la Quinta Avenida de New York y me perdí, pero si me embolato en la Séptima en Bogotá, Colombia, y para encontrar la Quinta en Colombia me demoré, ¿Por qué me sorprende no encontrar la quinta en New York?”, dijo.

Además lanzó un mensaje: “Pero si pierdo en las relaciones, pierdo en la vida ¿Soy una perdida o qué? No, solo un poquito, un ratico. Yo me desubico, pero yo me encuentro, me tengo fe. En fin, te encontraré Quinta Avenida”, añadió.

