AMT modifica horarios de atención en los Centros de Retención Vehicular de Quito

AMT cambia horarios en los Centros de Retención Vehicular de Quito ¿Cuáles son los requisitos?

La AMT informó que la atención en los Centros de Revisión Técnica Vehicular se modificó.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó a través de un comunicado que se modificaron los horarios de atención en los Centros de Retención Vehicular (CRV) de Quito. Según la entidad, el cambio responde a que ya no existe la retención de automotores por incumplimiento del Pico y Placa.

Los nuevos horarios de atención serán de lunes a viernes, de 08:00 a 18:00, y los sábados, de 08:00 a 14:00.

La institución exhortó a los conductores a respetar la normativa vigente de tránsito para evitar sanciones que deriven en la retención de automotores. Asimismo, recordó que los requisitos para liberar un vehículo retenido están disponibles en su portal web oficial (www.amt.gob.ec)

¿Qué se necesita para liberar un vehículo retenido?

De acuerdo con la AMT, los principales requisitos son:

Documentos del vehículo: matrícula original o Certificado Único Vehicular (CUV) y copia.

Documentos del propietario: cédula de ciudadanía o documento de identidad en caso de extranjero.

Orden de libertad: emitida por un juez o fiscal, cuando corresponda.

Pagos: cancelación de multas pendientes en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y AMT, además de los valores por garaje y, si aplica, grúa.

Revisión técnica y matrícula: deben estar al día.

Parte policial: requerido únicamente si la retención se originó en un siniestro de tránsito.

Costos

Valor diario de servicio de garaje (pago en las ventanillas de cualquier entidad bancaria):

Motocicleta: $1

Vehículo liviano: $3

Vehículo pesado: $9

Vehículo extra pesado: $15

El ciudadano puede identificar el Centro de Retención Vehicular donde se encuentra detenido el vehículo de su propiedad, a través del link de consultas de la AMT, posteriormente deberá acercarse al mismo, donde se le informará los valores pendientes a cancelar.

