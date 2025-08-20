Directv: Agenda deportiva para el miércoles 20 de agosto
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este miércoles 20de agosto
Para este miércoles 20 de agosto, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|miércoles 20
|✓
|17:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Conmebol Libertadores - Octavos de Final - Vuelta
|Estudiantes LP
|vs.
|Cerro Porteño
|ESPN
|621
|1621
|miércoles 20
|✓
|19:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Conmebol Libertadores - Octavos de Final - Vuelta
|Internacional
|vs.
|Flamengo
|ESPN
|621
|1621
|miércoles 20
|✓
|17:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Conmebol Sudamericana - Octavos de Final - Vuelta
|Cienciano
|vs.
|Bolívar
|ESPN 2
|622
|1622
|miércoles 20
|✓
|19:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Conmebol Sudamericana - Octavos de Final - Vuelta
|Independiente
|vs.
|Universidad de Chile
|ESPN 2
|622
|1622
|miércoles 20
|✓
|19:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Conmebol Sudamericana - Octavos de Final - Vuelta
|Universidad Católica (Ecu)
|vs.
|Alianza Lima
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 20
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Playoff
|Bodø/Glimt
|vs.
|Sk Sturm Graz
|ESPN
|621
|1621
|miércoles 20
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Playoff
|Bodø/Glimt
|vs.
|Sk Sturm Graz
|ESPN 5
|625
|1625
|miércoles 20
|✓
|15:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Ecuador Ecuabet DirecTV
|9 de Octubre
|vs.
|Técnico Universitario
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 20
|✓
|11:00 hs.
|NATACIÓN
|World Aquatics Junior Swimming Championships
|Día 2
|DSPORTS +
|613
|1613
|miércoles 20
|✓
|18:30 hs.
|BÉISBOL
|MLB - Temporada Regular
|New York Yankees
|vs.
|Tampa Bay Rays
|ESPN 5
|625
|1625
|miércoles 20
|✓
|09:30 hs.
|CICLISMO
|Ciclismo - Renewi Tour
|Etapa 1
|DSPORTS 2
|612
|1612
|miércoles 20
|✓
|09:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 20
|✓
|11:30 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 20
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 20
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|611
|1611
|miércoles 20
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 20
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Básquet
|DSPORTS 2
|612
|1612
|miércoles 20
|✓
|21:30 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 20
|✓
|23:30 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|610
|1610