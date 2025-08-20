Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Agenda deportiva DirecTV

Este martes la agenda deportiva trae de todo
Este miércoles la agenda deportiva trae de todoCANVA

Directv: Agenda deportiva para el miércoles 20 de agosto

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este miércoles 20de agosto

Para este miércoles 20 de agosto, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
miércoles 20 17:00 hs. FÚTBOL Copa Conmebol   Libertadores - Octavos de Final - Vuelta Estudiantes LP vs. Cerro Porteño ESPN 621 1621
miércoles 20 19:30 hs. FÚTBOL Copa Conmebol   Libertadores - Octavos de Final - Vuelta Internacional vs. Flamengo ESPN 621 1621
miércoles 20 17:00 hs. FÚTBOL Copa Conmebol   Sudamericana - Octavos de Final - Vuelta Cienciano vs. Bolívar ESPN 2 622 1622
miércoles 20 19:30 hs. FÚTBOL Copa Conmebol   Sudamericana - Octavos de Final - Vuelta Independiente vs. Universidad de Chile ESPN 2 622 1622
miércoles 20 19:30 hs. FÚTBOL Copa Conmebol   Sudamericana - Octavos de Final - Vuelta Universidad Católica (Ecu) vs. Alianza Lima DSPORTS 610 1610
miércoles 20 14:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Playoff Bodø/Glimt vs. Sk Sturm Graz ESPN 621 1621
miércoles 20 14:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Playoff Bodø/Glimt vs. Sk Sturm Graz ESPN 5 625 1625
miércoles 20 15:30 hs. FÚTBOL Copa Ecuador Ecuabet   DirecTV 9 de Octubre vs. Técnico Universitario DSPORTS 610 1610
miércoles 20 11:00 hs. NATACIÓN World Aquatics Junior   Swimming Championships Día 2 DSPORTS + 613 1613
miércoles 20 18:30 hs. BÉISBOL MLB - Temporada   Regular New York Yankees vs. Tampa Bay Rays ESPN 5 625 1625
miércoles 20 09:30 hs. CICLISMO Ciclismo - Renewi   Tour Etapa 1 DSPORTS 2 612 1612
miércoles 20 09:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
miércoles 20 11:30 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
miércoles 20 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
miércoles 20 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 611 1611
miércoles 20 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
miércoles 20 19:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Básquet DSPORTS 2 612 1612
miércoles 20 21:30 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
miércoles 20 23:30 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 610 1610
TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Caso Fernando Villavicencio: lo que se sabe de la audiencia clave del 26 de agosto

  2. Jornada extraordinaria de pasaportes el 23 de agosto en Quito, Guayaquil y Cuenca

  3. Operativos en Quito dejan 1 754 motos retenidas y miles de citaciones en 2025

  4. Rusia echa un jarro de agua fría a las garantías de seguridad colectivas para Ucrania

  5. Ídolo del Internacional arremetió contra Enner Valencia: “Tiene mala voluntad”

LO MÁS VISTO

  1. IESS pide a jubilados y afiliados actualizar datos: guía para hacerlo en línea

  2. Guayaquil: lo que encontró el Municipio en un botadero sorprendió a todos

  3. Productos estrella de Ecuador tendrán cero porcentaje de arancel en EE. UU.

  4. Marcela Aguiñaga contra los monstruos del correísmo

  5. Pintura de fachadas en Guayaquil: ¿cuál es la sanción para quienes incumplan?

Te recomendamos