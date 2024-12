Michela Pincay y su novio francés se pasean por Aruba

El presente hay que vivirlo con intensidad y es lo que hacen Alexis Marle y Michela Pincay. El francés llegó a Ecuador para pasar las fiestas con la presentadora. Le dijo: “Mi amor, eres mi regalo de Navidad. Doy gracias a Dios todos los días por ponerte en mi camino, eres mi alma gemela, eres mi mundo”.

Michela Pincay: “La recuperación de mi hermana sería el mejor regalo de Navidad” Leer más

El 25 se marcharon al Caribe (Aruba) para seguir celebrando. Se los ha visto juntos y enamorados, a pesar de que muchos medios dieron por hecho que ellos ya no eran pareja. Han disfrutado del mar, la playa y el sol.

Aunque Alexis ha tratado de broncearse, le cuesta trabajo. Según su novia es “muy blancucho”. Permanecerá en el país hasta los primeros días de enero. El 2 de ese mes cumplirán dos años juntos y además él celebrará un año más de existencia.

(Te invitamos a leer: Emiliana Valdez: "2024 ha sido un año mágico y de agradecimiento")

Se queja de la mala onda

La semana pasada, la presentadora de TC se quejó porque “recibí una avalancha de comentarios que me confirmaron una vez más que hay muchísima malicia en este medio y que a pesar de que te enfoques en ti hay gente que lastima solo porque es su única forma de vivir y es lo que tienen dentro”.

A esas palabras en redes sociales añadió: “he vivido meses difíciles pero no todo tiene que ver con mi vida sentimental y el hecho de que no comparta cada pedacito de mi vida, que elija el silencio no quiere decir que pueden decir lo que se les ocurra pensar o suponer de mí. Soy muy discreta con mis cosas y esa es mi decisión, muy poca gente dentro de la TV me conoce o tiene acceso a mi vida real y privada. Me gusta tener a los míos, a mi familia, a mi novio y a los que amo, lejos de reflectores que a veces solo lastiman”.

A la hermana de Michela, Iesmín Pincay le reapareció el cáncer. Se mantiene en tratamiento.

Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!