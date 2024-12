Michela Pincay: “La recuperación de mi hermana sería el mejor regalo de Navidad”

La presentadora Michela Pincay, del programa De casa en casa, de TC, ha vivido un año intenso: recorrió 13 países en Asia y Europa durante dos meses, ha sido imagen de muchas marcas (una de las cuales la llevó recientemente a Tailandia), un fotógrafo abusó de su confianza y violentó su intimidad, algunos espacios de farándula han cuestionado su relación con el francés Alexis Marle y el cáncer reapareció en su hermana Iesmín.

Se han generado rumores de que terminó la relación con su novio francés, Alexis Marle.

Yo lo amo, la distancia es difícil. He visto que he terminado con mi novio como diez veces. No respondo a rumores. Desde que empezamos la relación, él ha tenido que tolerar un montón de chismes, hasta el nombre le han cambiado. Seguimos juntos, vamos a cumplir dos años el 2 de enero, día que además es su cumpleaños.

¿Compartirá en las fiestas con él?

Alexis ha venido muchas veces. No creo que sea necesario que publique las ocasiones en que visita el país. Tenemos algunos trucos, porque sus compañeros y jefes me siguen, a veces se enferma para venir (risas). Juntos pasaremos las fiestas. Me han visto triste por otros motivos y asumen que es por mi vida sentimental. Se quedará más allá del 2 de enero.

¿Cree que es el definitivo, el hombre de su vida?

Me ha propuesto matrimonio, que me vaya a Francia a vivir. Casarme nunca ha sido mi prioridad. Si no me he ido a Europa es porque amo mi vida en Ecuador y a mi familia. Solo quiero ser feliz. Alexis es el único hombre que me ha hecho tener ganas de ser madre. Ha sido súper sabio conmigo, quisiera un hijo de un hombre como Alexis.

Con su novio, Alexis. Cortesía

Cuando una mujer dice que de un determinado hombre quisiera un hijo es porque este conquistó su corazón.

En un viaje compró una ropa de bebé y a pesar de que conoce mi manera de pensar, me dijo que le encantaría una pequeña Michela. Ha sabido llegar a mi corazón de mil formas. No he conocido a un hombre tan inteligente y trabajador como él. Mi suegra (Edith) me ama, mi suegro se llama Bernard. La distancia es complicada y estoy atravesando por una situación familiar difícil. Él es el hombre de mi vida.

Ha hecho referencia a que se siente triste. ¿A qué se debe?

(Por unos minutos guarda silencio y llora con mucho sentimiento)

"Mi hermana es mi prioridad"

¿Esta tristeza es por su hermana Iesmín? ¿Volvió el cáncer?

Desde septiembre he tenido un bajón de energía. Mi hermana recayó. Tiene dolores muy fuertes. Hay que esperar. Tiene mucha fe, nosotros también. Sigue varios tratamientos, también los alternativos. La recuperación es complicada, se volvió a operar. Ella es mi prioridad y el verdadero motivo de mi tristeza. Me han hecho pedazos por algo que no sé de dónde lo sacaron y sin saber si estoy en capacidad de soportar un problema más en mi vida. Existe mucha maldad. No le falto el respeto a nadie, no me agrada que me lo falten a mí.

¿No es la primera recaída?

Le ha regresado el cáncer aproximadamente cinco veces. Tiene 38 años y ha vivido con esa enfermedad durante 15. Se lo diagnosticaron a los 23, cáncer de mama (luego se extendió a la parte ósea y ganglios).

Generalmente cuando suceden situaciones tan adversas nos rebelamos. ¿Le ha ocurrido?

Trato de entender la voluntad de Dios. No podemos cambiarla. Ella es súper fuerte y valiente, lo máximo. Nunca ha sentido tanto dolor como ahora, pero sé que se va a recuperar y será un testimonio del amor de Dios.

Espera conocer África en 2025. Cortesía

"No fueron necesarias las palabras con ´Úrsula"

Una de sus mejores amigas, Úrsula Strenge, tiene a su hija (Camila) delicada de salud. ¿Han conversado, la ha visto?

El fin de semana pasado estuve en Quito, nos vimos. Su hija se mantiene en UCI, pero el cuadro ha mejorado. Hay que esperar. Camila es linda, fuerte y muy buena. Pronto tendremos mejores noticias. Sé que Úrsula pasará las fiestas en Quito.

¿Qué fue lo primero que le dijo cuando la vio?

No fueron necesarias las palabras. Nos dimos un abrazo. En este momento nos entendemos más que nunca, porque ambas vivimos duras situaciones familiares. Ella con su hija, yo con mi hermana. La amistad es ser útil. En el mal rato o en las pruebas lo que se necesita es ayuda.

Un hijo enfermo para cualquier madre es lo más duro que se puede vivir

Está afectada como es normal, pero siempre resiliente. Todos tenemos nuestras luchas. Hay que agradecer más porque a veces no sabemos que ese momento es el más bonito que tendremos.

¿Qué agradece del 2024?

Todo. Agradezco el amor que he recibido de mi familia y de mi novio, los viajes, a mi equipo de De casa en casa.

En noviembre se dio a conocer que un fotógrafo abusó de su confianza y violentó su intimidad (luego de que la engañó para obtener sus claves personales). ¿Cuál fue la lección aprendida?

Debo desconfiar un poco más. No es que me crea santa, pero no tengo esa malicia. Él me pidió ayuda y quise dársela, no imaginé que iba a abusar de mi confianza.

Muchas jóvenes la siguen y tratan de imitarla...

Por supuesto, porque sigues a personas que admiras y en las que confías. Por eso no me quedé callada y denuncié que trabajó conmigo, no podía hacerme de la vista gorda. Era algo muy serio, él recopilaba fotos y videos de chicas para comercializar, involucraba aproximadamente a 2.000.

Debió tomar ciertas medidas.

Tengo mi equipo. La experiencia y la confianza no se negocian. A veces las marcas dicen que ellos tienen su fotógrafo para trabajar, y si no aceptamos no es porque seamos exquisitas o divas, es para evitar situaciones desagradables como las que viví. Me queda claro que las mujeres tenemos que desconfiar de todo. Si no trabajo con mi fotógrafo, no voy.

"La vida es una y no seré joven nunca más"

En 2024 recorrió gran parte de Asia y volvió a Europa. ¿Repetirá esa experiencia?

Por ello trabajo mucho, para tener libertad con el fin de hacer lo que quiera y cuando quiera. Ha sido un año en el que he salido de deudas. Quisiera ir a África, a Islandia para ver las auroras boreales. Hay mucho mundo por conocer. La vida es una y no seré joven nunca más, aprovecho cada minuto.

¿Qué quisiera recibir de regalo esta Navidad?

La recuperación de mi hermana (vuelve a ponerse triste). Es la persona que más amo en la vida, la amo más que a mí misma. Si pudiera pedir un deseo, sería que ella sea cien veces más feliz que yo, más amada, más exitosa, más sana. Quiero que tenga una vida feliz, normal y tranquila. Se merece todo. Dios sabe mis deseos. Nos ha servido para unirnos más espiritualmente. Soy católica, pero me gusta encontrarme con Dios en cualquier espacio.

El 2024 ha sido un año intenso. Cortesía

