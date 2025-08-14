Servicio militar voluntario en Ecuador: ¿Qué tipo de formación técnica se ofrece?

El servicio militar ofrece una preparación integral de 12 meses para personas de 18 a 21 años

El Servicio Militar Voluntario en Ecuador no solo representa una oportunidad para servir al país, sino también una vía de formación integral para jóvenes entre 18 y 21 años. A lo largo de doce meses, los conscriptos reciben instrucción militar, formación ética y capacitación técnica que les permite adquirir habilidades útiles para su reinserción laboral y social.

Formación militar básica: disciplina, valores y combate

La instrucción comienza con una fase de ambientación durante la primera semana, en la que los jóvenes se adaptan a las condiciones climáticas de su jurisdicción y aprenden normas de convivencia, uso del uniforme, saludos militares y preparación física progresiva.

Luego, durante once semanas, se desarrolla la instrucción individual de combate, que incluye:

Navegación terrestre y orientación

Apreciación de distancias y señales convencionales

Adiestramiento del tirador y tiro de fusil

Primeros auxilios y gimnasias militares

Formación en valores cívicos, éticos y morales

Esta etapa busca fortalecer la disciplina, el trabajo en equipo y el sentido de responsabilidad ciudadana.

Capacitación técnica: formación para el empleo

Una vez concluida la instrucción militar básica, los conscriptos son asignados a unidades militares permanentes, donde reciben formación según su especialidad, arma y servicio. Además, gracias al Convenio Interinstitucional entre el SECAP y las Fuerzas Armadas, se ofrece una capacitación técnica alternativa orientada a la empleabilidad.

Las áreas de formación técnica incluyen:

Electricidad básica

Cocina y gastronomía

Gestión de riesgos y primeros auxilios

Actividades industriales, comerciales y de servicio

El objetivo es formar artesanos y profesionales con mano de obra calificada, capaces de emprender o insertarse en el mercado laboral al finalizar el servicio.

Servicio militar voluntario Ecuador 2025: así es el proceso para inscribirse Leer más

Certificación y beneficios para la vida civil

Los jóvenes que culminan el servicio militar voluntario reciben el grado de soldado de reserva, lo que les permite acceder a empleos en seguridad privada, participar en convocatorias de emergencia nacional y obtener certificados de formación técnica avalados por el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP). Esta acreditación fortalece su perfil laboral y les brinda herramientas concretas para emprender o insertarse en el mercado formal.

Durante el año de servicio, los conscriptos también reciben una remuneración mensual que oscila entre $190 y $220, además de seguro de salud y vida, alimentación completa, apoyo psicológico y acceso a programas de educación acelerada. Estos beneficios están diseñados para garantizar una experiencia formativa integral, que combine disciplina, capacitación técnica y acompañamiento personal, facilitando así una transición sólida hacia la vida civil.

¿Cómo postular al servicio militar voluntario?

Los requisitos para postular incluyen:

Tener entre 18 y 21 años con 11 meses y 30 días

Presentar cédula de ciudadanía vigente

Inscribirse en línea en www.dirmov.mil.ec

Entregar ficha médica y acudir al acuartelamiento con los artículos requeridos

Es importante destacar que los tatuajes no son impedimento, siempre que no tengan simbología ofensiva o vinculaciones delictivas, estos serán sometidos a un proceso de verificación. Cabe recalcar que la DIRMOV no menciona restricciones en el tamaño o ubicación, sin embargo, para la mayoría de los procesos de enlistamiento se espera que los tatuajes no sean visibles.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.