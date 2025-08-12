Expreso
Militares en estado de excepción.
Militares en estado de excepción.Archivo

Jóvenes de 18 a 21 años: inscripciones en línea para el servicio militar en Ecuador

Desde el 13 de agosto hasta el 14 de septiembre estarán abiertas las inscripciones

Los jóvenes ecuatorianos mayores de 18 años que deseen formar parte del servicio militar ya pueden inscribirse a través del sitio web oficial. El registro estará habilitado desde este miércoles 13 de agosto hasta el domingo 14 de septiembre de 2025, según informó la Dirección de Movilización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

La edad máxima para postular es de 21 años, 11 meses y 30 días cumplidos hasta el domingo 14 de septiembre de 2025. Este proceso abre la puerta para ingresar a las filas de las Fuerzas Armadas del Ecuador como conscriptos.

Formación integral

Los aspirantes seleccionados recibirán durante un año formación militar y capacitación técnica. El proceso incluye una semana de adaptación, once semanas de instrucción individual y fases posteriores en unidades militares y talleres especializados.

Durante el servicio, los conscriptos desarrollan habilidades en primeros auxilios, gestión de riesgos, y manejo de armas, además de recibir formación en valores cívicos. También aprenden oficios como mecánica, electricidad, carpintería, computación y agroindustria.

La disciplina es el eje central de esta experiencia, donde se promueven valores como la responsabilidad, el respeto, la puntualidad y el trabajo en equipo. Al finalizar, los jóvenes obtienen el grado de soldados de reserva.

¿Cuáles son los requisitos para el servicio militar?

  • Cédula de ciudadanía de mayor de edad
  • Tener de 18 a 21 años
  • Formulario de inscripción

¿Dónde inscribirse al servicio militar en Ecuador?

Puedes realizar tu inscripción en la página web oficial: www.dirmov.mil.ec.

