Michela Pincay: "Me da pena ver el montón de comentarios de personas que juzgan"

La presentadora Michela Pincay se lamentó de que tras su denuncia pública en contra de un supuesto fotógrafo que no solo a ella, además a otras famosas (Mar Rendón, Viviana Salame...) y jovencitas, que ha estado acosando aprovechándose de su rol profesional para obtener imágenes o videos, recibió un montón de críticas por darle al mencionado acceso a sus claves personales.

Ella ha dejado el caso en “manos de mis abogados, serán los que me indiquen lo que debo hacer, cuál es el camino a seguir. Me da mucha pena ver el montón de comentarios de personas que juzgan. No estuvieron ahí, no lo conocen para saber cómo era su comportamiento, su cara de desesperación. Solo tratamos de ayudarlo. Obviamente fue un error y ahí están las consecuencias, lección aprendida. Es un experto en manipular. No comenten nada si no tienen nada bueno que decir".

A pesar de aquello hay gente que la apoyó como Josemi-2104 que dijo: “Me asombra que mujeres cul´pen a las víctimas o desvíen la atención. No todo es culpa de la política, es desde la casa donde nos enseñan los valores y principios”.

El caso

Michela Pincay hizo una denuncia en sus redes sociales en la que manifestó lo siguiente: “Me mandaron unas fotos para preguntarme si se trataba de un chico que trabajó conmigo en unos videos. Efectivamente era la persona a la que había contratado en algunas ocasiones. Lo había visto en las redes sociales de amigos míos, me gustaba su edición. La primera vez que trabajamos juntos me comentó que era mi fan. Todo en buen plan. La pinta del chico es súper inocente, con los videógrafos me llevo bien, siempre trato de hacer buen click, porque de eso depende que salga bien el trabajo. Se ganó mi confianza de alguna manera”, expresó.

Añadió que “de la nada me escribió en abril, así como a otras chicas para pedirme un favor de vida o muerte, necesitaba actualizar una aplicación para poder editar, supuestamente corría el riesgo de perder su trabajo. Me pintó una película, no tuve la malicia, cometí el error de darle mis claves, sin imaginar nada negativo con esa información".

"Tenía que denunciarlo"

"Casi me da un infarto", dijo cuando vio que este chico tenía un Telegram al que mucha gente se unía pagando 20 dólares para ver fotos de mujeres. "Hablé con mis abogados, en mi caso estoy tranquila, no hay nada malo. La buena fe existe, no sé cuántas chicas estarán pasando por esto. Tal vez alguna esté asustada porque tiene algún video o fotos íntimas”.

Considera que tenía que denunciar. “Tal vez muchas me vieron trabajando con él, y lo aceptaron. Esa responsabilidad me mata. Es horrible lo que ha hecho, lo que le ha pedido a muchas. Yo caí, porque le vi cara de bobo, pensé que jamás este tipo podía hacer algo. Es un monstruo, es brutal lo que nos pueden hacer. Si no lo ayudaba iban a decir que era idiota, a veces es mejor que piensen eso. Tengo fotos de mis familiares, lo llamaron mis abogados, el tipo no contestó. Alguna joven seguramente confió porque trabajaba conmigo. Sea como sea las autoridades tienen que hacer algo”.

Michela está muy afectada, “no me siento nada bien”, comentó a EXPRESIONES.

Abuso de confianza

El martes 19 de noviembre la presentadora trató el caso en la revista De casa en casa con la abogada María Auxiliadora Fabre, quien dijo que “hay violación a la intimidad (a pesar de que ella le dio las claves), porque fue engañada para hacerlo. Como se trata de un adulto la pena puede ser de uno a tres años y como también ha afectado a menores de edad, la pena puede ser de siete a diez años”.

La penalista y la presentadora piden que las personas que se sientan afectadas sigan un proceso legal. “Puede darse una denuncia colectiva o individual o la fiscalía puede iniciar una investigación. Ya que esto no es de ahora, sucede desde hace años. Los consumidores también son responsables”, indicó la abogada Fabre y agregó que “existen varios delitos, violación a la intimidad, abuso de confianza, hay un montón de situaciones que se han desencadenado”.

Michela considera que ningún hombre que forme parte de este grupo de consumidores “es engañado para ver ese contenido o para violentar mujeres. Se me durmió el diablo. Dicen que en estos tiempos quién da las claves, lo hace gente de buena fe”.

