Así operaba el fotógrafo acusado de acoso en Ecuador: su estrategia con influencers

Según el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de las Mujeres (CEPAM), ya son más de 1000 mujeres las afectadas en el caso del fotógrafo de influencers, quien presuntamente utilizaba sus contactos del mundo del espectáculo para convencer a las jóvenes y clientas de entregarle datos de seguridad para conseguir contenido íntimo de sus celulares.

Fue en redes sociales donde se dio a conocer el caso (en la cuenta de Instagram @ismavisual.caso), y se dan detalles de los posibles hechos. Desde allí, varias de las afectadas desvelaron su modo de operar y poco a poco se sumaron más mujeres que, supuestamente, habían sido abordadas de la misma manera.

La lista incluiría a actrices, cantantes e influencers, quienes tenían contacto profesional con el fotógrafo. Y él, presuntamente, aprovechaba estas relaciones para hacer vínculos con chicas aspirantes a modelo.

EXPRESIONES conversó con las representantes de la cantante Mar Rendón y la actriz Frida Contreras, quienes dicen haber confiado en el talento del ahora supuestamente vinculado en crear un perfil en Telegram para vender contenido íntimo.

"Mar Rendón no le entregó la clave de iCloud", dice su madre

Silvana Kalil, mamá de la cantante Mar Rendón, cuenta que ambas se sienten muy afectadas al darse a conocer todos los hechos por este caso, puesto que por cerca de dos años había sido un fotógrafo recurrente en producciones y activaciones de marca en las que participó Mar Rendón.

“Estoy en shock. Cada día más espantada y asqueada con lo que está sucediendo. Era alguien a quien le teníamos confianza. Se presentaba tranquilo, estaba aquí en casa por cosas de trabajo… hicimos muchos vídeos para redes sociales. Por suerte, mayoritariamente su relación fue conmigo y no directamente con Mar”, señala la también mánager de la intérprete de Solo ruido.

Silvana explica que el 18 de noviembre fue Mar quien le advirtió lo que supuestamente estaba pasando con este caso. La artista se encuentra aún en Bogotá grabando la nueva temporada de Masterchef Celebrity Ecuador. Meses atrás había tratado de también ingresar al iCloud de Mar Rendón. “Le decía súper insistente que tenía un problema y que le ayude con su clave. Ella nunca se la dio y le esquivó el tema. Seguimos trabajando con él pensado que fue un problema y nunca pasó más”.

También cuenta que, tras ver cómo el hecho reunió a tantas chicas, Mar encontró un espacio en las grabaciones para contar que también había sucedido con ella. “Todas están denunciando y quedarse callada también es ser cómplices, le dije cuando me preguntó cómo manejar el tema, que también llegó el día del estreno del programa. Yo le manejo mayoritariamente las redes a Mar desde que está en Colombia, salen muy tarde de las grabaciones, por eso tampoco está muy al tanto de todo lo que sucede ahora”, explica.

La confianza con el fotógrafo y filmmaker era tal en el equipo de Mar, que también tuvo acceso al celular de Silvana, quien escribe los guiones de la artista y quien por temas de trabajo se lo facilitaba. “En una ocasión estábamos en casa revisando este contenido, le di mi celular y subí. Luego me entero que le había pedido mi clave a Mar que tampoco se lo dio”.

“Lo que sí les puedo decir es que Mar se ha puesto en contacto con las chicas que empezaron la campaña y les ha facilitado las capturas de lo que él hacía”. Afirma que de presentarse la denuncia colectiva, se sumarán a la causa.

En sesiones de fotos hacía sus contactos

Ashley Contreras es mánager de influencers de la agencia Catch Up. Al fotógrafo señalado lo conoció el año pasado en una sesión de fotos al que fue invitado como colaborador y en la que participaron varios de sus talentos. “Lo conocí por una de las chicas que ya había colaborado con él y habían tenido varias colaboraciones, sin problemas”.

Afirma que su trabajo era bueno y no había algo que pareciera extraño. “Era un chico normal, carismático. Lo veías y no podías imaginar que podría hacer algo malo. Se lo veía muy tierno…. Además hace muy buenas fotos y vídeos”.

La mánager menciona que siguió contactándose con algunas chicas del equipo para que modelen, algunos eran trabajos pagados y otros colaboraciones. “Ya no me involucraba yo porque él lo hacía directamente. Para esto, en ese periodo sí le pidió la cuenta de iCloud a Frida. También hizo lo mismo con chicas a quienes vio una sola vez en esa producción”.

Opinión de Ashley Contreras en historias de Instagram Cortesía

“La semana pasada nos comenzamos a enterar de todo lo que ocurre. Una chica llamó a mi hermana a consultarle si también el fotógrafo la había contactado y le afirmó que fue solo en una ocasión. Ahí se enteró de que eran varias mujeres las que habían sido abordadas de la misma forma. Hasta ese entonces eran 24 chicas”.

Ashley, quien ha seguido el caso con detenimiento, cree que es posible que contenido íntimo se esté vendiendo en el supuesto grupo de Telegram. Este dato también es recogido por CEPAM. En redes sociales como X se afirma que cobraba $ 20 para sumar a otros hombres y pasarles estas fotos.

Suerte TV reprueba todos los actos en contra del fotógrafos

La productora de los pódcast Sorbito de opinión y Sí somos, SuerteTV, también se pronuncia ante el hecho, ya que varias de sus integrantes también han sido víctimas, entre ellas Viviana Salame y Gigi Mieles. Amir Abedrabbo, uno de los productores del espacio, le comentó a EXPRESIONES que no tienen ningún vínculo laboral con el supuesto culpable. “Solo queremos aclarar que no fue nunca un colaborador recurrente, no sé quien habrá dicho eso. Con él sólo trabajamos en dos ocasiones”. Además la productora compartió un comunicado en sus perfiles digitales.

Comunicado de SuerteTV Cortesía

También tomó información de amigos y colaboradores

El director audiovisual venezolano conocido como Chino Castillo también realizó un comunicado sobre lo sucedido, puesto que el fotógrafo señalado por robar contenido personal, también lo hizo con su equipo. En su posteo en historias de Instagram cuenta los detalles y se muestra visiblemente afectado por haberle dado la confianza. "La noticia nos ha sorprendido a todos, especialmente a aquellos que manteníamos una relación cercana con él y su trabajo. Durante un tiempo, compartimos momentos y experiencias juntos, ya que incluso vivió en la casa que hemos compartido como equipo", cuenta en el párrafo.

"La confianza que teníamos en él nos llevó a compartir información personal. Sin embargo, ahora sabemos que abusó de esa confianza. Pidió acceso a cuentas de iCloud de varios miembros de nuestro equipo", a lo que luego enlista como abordó a cada una de las personas con las que trabajaba.

El mensaje finaliza con el siguiente compromiso: "Quiero dejar claro que nuestro apoyo va hacia las más de 200 personas, hombres y mujeres, que cayeron en las mentiras de alguien que considerábamos un amigo. Esperamos tener noticias sobre él pronto y encontrar cerramiento a esta situación".

