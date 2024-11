Caso fotógrafo de influencers en Ecuador: ellas también han roto el silencio

El escándalo que involucra a un fotógrafo, quien presuntamente habría manipulado a alrededor de 200 mujeres, principalmente de Guayaquil, bajo un supuesto pretexto de trabajo profesional, continúa ganando visibilidad en las redes sociales, sobre todo en Instagram, donde se creó una cuenta oficial para denunciar públicamente el caso.

Varias personas influyentes del país han decidido compartir experiencias, desnudando las supuestas tácticas de manipulación que el fotógrafo haría utilizado para obtener acceso a sus cuentas. El acusado les habría pedido fotografías en poses sexuales, argumentando que eran necesarias para su portafolio, e incluso ofrecía una remuneración económica a cambio.

¿Quiénes se han pronunciado?

Les creo a todas, me hizo lo mismo. No están solas" Gigi Mieles Actriz y creadora de contenido

Viviana Salame, actriz y creadora de contenido, fue una de las primeras en compartir su experiencia, expresando su indignación: “Lamentablemente yo fui una de las chicas a las que le pidió insistentemente su cuenta porque la necesitaba para su “trabajo” y caí en esa mentira. ¿Qué tipo de persona hace algo así? Manipular y disfrazarlo de “trabajo” para aprovecharse de mujeres?”, escribió.

Gigi Mieles, otra de las afectadas, también compartió su testimonio en las redes, mostrando solidaridad con las demás víctimas: "Les creo a todas, me hizo lo mismo. No están solas", expresó la también actriz y creadora de contenido, dejando en claro que la situación es más grande de lo que muchas imaginaban.

Mar Rendón, cantante y participante de Master Chef Celebrity, también reaccionó a la publicación, reconociendo que el fotógrafo habría intentado supuestamente manipularla: "A mí me hizo lo mismo, nunca le di mi clave de nada, pero puedo pasarles las fotos de él pidiéndome las claves por mensaje. Un abrazo a todas las afectadas, no están solas".

Michela Pincay realizó una transmisión en vivo

Michela Pincay, presentadora de televisión y empresaria, también se sumó a las denuncias, asegurando que su experiencia con el fotógrafo fue similar. A pesar de haber trabajado con él en un par de ocasiones, argumentó que nunca imaginó que sería supuestamente manipulada de esa manera.

Muchas de ellas me vieron trabajando con él y confiaron en él. Esa es la responsabilidad que hoy me pesa" Michela Pincay Presentadora de televisión y empresaria

En una transmisión en vivo en Instagram, Pincay explicó que, aunque ella no tiene fotos íntimas, le preocupa que más mujeres que la siguen en sus redes sociales hayan accedido a estas supuestas solicitudes porque vieron que el acusado trabajaba con ella.

"Creo que sí hay que denunciar. La justicia tiene que tomar esto con mucha seriedad porque debe ser ejemplar. ¡Esto no le puede pasar a las chicas! Hay muchas jóvenes que quieren ser influencers, que quieren tomarse fotos, y muchas de ellas me vieron trabajando con él y confiaron en él. Esa es la responsabilidad que hoy me pesa", confesó la ex chica reality, quien confirmó que presentará una denuncia legal formal.

Otras voces

Por su parte, Vale Franco comentó: "Yo también fui una de las afectadas por él, pensé que era la única, me sentí estúpida y avergonzada, hasta que compartí mi historia con amigas cercanas que me dijeron que les pasó igual. Esto es más grande de lo que pensábamos, muchísimo más. Sigamos difundiendo para que NINGUNA MUJER MÁS pueda caer en este tipo de manipulaciones".

Gabriela Paredes, otra de las afectadas, compartió su sorpresa al descubrir que habría sido manipulada: "No puedo creer que yo también caí en esto, vi que había trabajado con varias personas que conocía y pensé que era de ‘confianza’. Ver esto ahora me tiene asustada, lo peor es que yo borro chats y no tengo cómo mandar evidencia".

Incluso hay personas que eran cercanas al fotógrafo como Alexa Grunauer, quien no dudó en comentar: "Yo lo consideraba un amigo, pero parece que no. A mí me escribió el mismo mensaje el 26 de marzo de este año, pidiéndome mi iCloud para descargar unas aplicaciones. Nunca se las di por la osadía del pedido, pero no puedo creer que otras chicas hayan pasado por ese infierno. Tiemblo y lloro de la rabia. No están solas".

¿Qué más se menciona en la cuenta de Instagram que sigue el caso?

La cuenta de Instagram que sigue el caso dice haber intentado contactar a todas las supuestas víctimas del fotógrafo: "Estamos trabajando para recopilar todas las evidencias que nos han enviado", señalan, mientras animan a otras mujeres a compartir sus historias para consolidar un registro más amplio.

Existen víctimas menores de edad, mujeres que en su momento lo fueron y chicas que actualmente lo siguen siendo" Cuenta de Instagram que sigue el caso

Aunque la mayoría de las denunciantes son mayores de edad, la página asegura que también habría menores implicadas. "Lamentamos informar lo que más temíamos: existen víctimas menores de edad, mujeres que en su momento lo fueron y chicas que actualmente lo siguen siendo", lamenta la página en sus historias.

Estas declaraciones han desvelado la magnitud de un problema que no solo afectaría a figuras públicas, sino también a mujeres jóvenes que han confiado en profesionales del medio. Las víctimas han decidido compartir su experiencia y así alertar a otras mujeres sobre las supuestas tácticas manipuladoras que habría utilizado el fotógrafo.

El impacto en las redes sociales ha sido contundente, y las presuntas afectadas insisten en que es crucial denunciar este tipo de abusos para que la justicia actúe con celeridad. Asimismo, este caso se ha convertido en un llamado de atención sobre la importancia de la protección de la privacidad y el respeto en el ámbito profesional.

