  Economía

Ecuador y Coreo
Ecuador y Corea fortalecen lazos a través de exposición gastronómica.Ministerio de Producción

Ecuador y Corea fortalecen lazos a través de exposición gastronómica

La feria se llevará a cabo el martes 12 de agosto en Quito, y ofrecerá degustaciones gratuitas de productos coreanos 

Ecuador aportará en la realización de la K-FOOD EXPO 2025, una destacada feria internacional organizada por el Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos de la República de Corea (MFDS).

El evento se llevará a cabo el martes 12 de agosto de 2025, en el Hall de Subsuelo 1 de la Plataforma Gubernamental Norte, en la ciudad de Quito, entre las 13:30 a 17:00, según ha informado el Ministerio de Producción y Comercio Exterior de Ecuador.

Este evento se enmarca en el fortalecimiento de los lazos de amistad, el intercambio cultural y la cooperación técnica entre ambos países, consolidando una agenda común en materia de comercio y desarrollo, menciona la cartera de Estado en un comunicado.

RELACIONADAS

¿Cuáles son las actividades?

Entre las actividades abiertas al público, destacan las degustaciones gratuitas de una amplia variedad de productos coreanos certificados; espectáculos en vivo de K-Pop; demostraciones de Taekwondo, arte marcial tradicional de Corea; y stands informativos con material educativo y promocional sobre comercio agroalimentario, control de calidad y cooperación bilateral.

“Esta iniciativa busca generar sinergias en materia de comercio exterior, fortalecer la cooperación regulatoria y facilitar el acceso a productos seguros y de alta calidad para los consumidores de ambos países”, añade el escrito.

Según Producción, la K-FOOD EXPO 2025 representa una oportunidad para promover el entendimiento mutuo entre Ecuador y Corea del Sur, incentivar el comercio bilateral de alimentos seguros y fomentar el intercambio técnico en beneficio del sector agroalimentario ecuatoriano y de los consumidores.

