Ecuador y Corea fortalecen lazos a través de exposición gastronómica

La feria se llevará a cabo el martes 12 de agosto en Quito, y ofrecerá degustaciones gratuitas de productos coreanos

Ecuador aportará en la realización de la K-FOOD EXPO 2025, una destacada feria internacional organizada por el Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos de la República de Corea (MFDS).

El evento se llevará a cabo el martes 12 de agosto de 2025, en el Hall de Subsuelo 1 de la Plataforma Gubernamental Norte, en la ciudad de Quito, entre las 13:30 a 17:00, según ha informado el Ministerio de Producción y Comercio Exterior de Ecuador.

Este evento se enmarca en el fortalecimiento de los lazos de amistad, el intercambio cultural y la cooperación técnica entre ambos países, consolidando una agenda común en materia de comercio y desarrollo, menciona la cartera de Estado en un comunicado.

¿Cuáles son las actividades?

Entre las actividades abiertas al público, destacan las degustaciones gratuitas de una amplia variedad de productos coreanos certificados; espectáculos en vivo de K-Pop; demostraciones de Taekwondo, arte marcial tradicional de Corea; y stands informativos con material educativo y promocional sobre comercio agroalimentario, control de calidad y cooperación bilateral.

“Esta iniciativa busca generar sinergias en materia de comercio exterior, fortalecer la cooperación regulatoria y facilitar el acceso a productos seguros y de alta calidad para los consumidores de ambos países”, añade el escrito.

Según Producción, la K-FOOD EXPO 2025 representa una oportunidad para promover el entendimiento mutuo entre Ecuador y Corea del Sur, incentivar el comercio bilateral de alimentos seguros y fomentar el intercambio técnico en beneficio del sector agroalimentario ecuatoriano y de los consumidores.

