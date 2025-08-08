Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Economía

firma
El acto de la firma entre Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (Iniap) y la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera (Ancupa).Iniap

Iniap y Ancupa suscriben firma para fortalecer al sector palmicultor de Ecuador

Se trata de un convenio para fortalecer la investigación y el desarrollo sostenible de la palma aceitera 

Con el objetivo de impulsar el desarrollo técnico y científico del sector palmicultor ecuatoriano, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (Iniap) y la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera (Ancupa) suscribieron un convenio que permitirá consolidar acciones conjuntas en áreas estratégicas como investigación, innovación, transferencia de tecnología y vinculación.

Te puede interesar El brócoli pagará la tasa más alta para ingresar a EE. UU.

A través de esta cooperación, el INIAP y ANCUPA trabajarán de manera articulada en la generación de soluciones técnicas e innovadoras, orientadas a mejorar el rendimiento, la calidad del cultivo y el manejo sostenible de los suelos en las zonas productoras del país, según indica un comunicado de Iniap.

pasta dental

Riesgo en Ecuador: Arcsa advierte sobre efectos de reconocida pasta dental

Leer más

“Esta alianza representa un paso significativo hacia la sostenibilidad y productividad del cultivo de palma aceitera en el país, y está basada en principios de igualdad y reciprocidad entre ambas instituciones”, menciona el comunicado.

RELACIONADAS

Proyectos específicos

Según lo que detalla el escrito, el convenio establece un marco para la formulación de proyectos específicos, cada uno con actividades definidas, presupuesto, responsables y compromisos institucionales claros. Y entre los principales ámbitos de cooperación se incluyen desarrollo de investigaciones conjuntas; intercambio técnico y científico entre investigadores y profesionales; organización de seminarios, conferencias, publicaciones y capacitaciones; cualquier otra forma de colaboración estratégica para fortalecer al sector palmicultor.

“Esta alianza permitirá al sector palmero atender sus necesidades y encontrar fuentes de financiamiento para el desarrollo de proyectos específicos orientados al cultivo de palma”, indicó Raúl Jaramillo, Director Ejecutivo del Iniap, durante el acto de firma.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Elba González: "Soy una manaba que saca el machete de vez en cuando"

  2. "La construimos pensando en su comodidad": Luque a Correa sobre cárcel del Encuentro

  3. Iniap y Ancupa suscriben firma para fortalecer al sector palmicultor de Ecuador

  4. ¿Qué hay detrás de la salida de los Dumani de Segura EP y la Autoridad Aeroportuaria?

  5. Federación Nacional de Abogados apoya a la Corte Constitucional y llama a diálogo

LO MÁS VISTO

  1. Jóvenes en Acción 2025: ¿Cómo saber si ya estás registrado?

  2. Correa reacciona a valla que culpa a la Corte Constitucional por muertes violentas

  3. David Norero, de binomio de Lucio Gutiérrez a secretario del Concejo de Guayaquil

  4. ¿El Municipio de Guayaquil le prestaría dinero al Gobierno? Esto respondió el alcalde

  5. La Asamblea es el actor inesperado en la arremetida del Gobierno por la justicia

Te recomendamos