¿Cómo funcionarán los bancos durante el feriado del 10 de agosto en Ecuador?

Los usuarios podrán acceder a cajeros automáticos y banca digital las 24 horas durante el puente de tres días

Las personas pueden acceder a los servicios bancarios a través de cajeros, durante este feriado.

Los bancos privados del Ecuador garantizarán la continuidad de sus servicios financieros durante el feriado por el Primer Grito de Independencia, que se celebrará del 9 al 11 de agosto, aunque las sucursales permanecerán cerradas.

La Asociación de Bancos del Ecuador (Asobanca) informó a través de un comunicado que, pese al cierre de agencias, los clientes tendrán acceso completo a los servicios bancarios mediante canales alternativos disponibles las 24 horas.

Durante el feriado estarán operativos los cajeros automáticos para retiros, depósitos y consultas de saldo en toda la red nacional.

También funcionarán los Corresponsales No Bancarios, establecimientos autorizados como tiendas, bazares, farmacias y supermercados de todos los cantones del país, donde se pueden realizar transferencias, retiros y pagos.

La banca digital de todos los bancos continuará operando de forma habitual a través de plataformas móviles y web.

Recomendaciones de seguridad

Asobanca aconseja a los usuarios verificar la disponibilidad específica de servicios consultando los canales oficiales de cada banco antes del feriado, y brinda las siguientes recomendaciones de seguridad:

Para retiros y depósitos en efectivo:

Para montos altos, solicitar acompañamiento policial llamando al ECU 911 o acudiendo a la UPC más cercana (servicio gratuito).

No comentar movimientos financieros con personas desconocidas.

Utilizar cajeros en zonas concurridas y horarios de mayor movimiento.

Al usar cajeros automáticos:

Verificar que no haya objetos extraños en ranuras o teclado antes de usar el equipo.

No aceptar ayuda de desconocidos.

Mantener documentos personales a la vista durante la operación.

Para transacciones digitales:

Preferir canales digitales por ser más cómodos y seguros.

No hacer clic en enlaces de mensajes o correos no solicitados.

Desconfiar de mensajes con tácticas de urgencia como "verifica tu cuenta ahora" o "evita el bloqueo de tu tarjeta".

El feriado por el Primer Grito de Independencia, que originalmente corresponde al 10 de agosto, se trasladó al lunes 11 de agosto de 2025, según la normativa vigente de feriados en Ecuador.

