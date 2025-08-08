Nuevo cierre vial en Guayaquil por obras en la avenida Kennedy durante dos meses

La ATM realizará trabajos para evitar el colapso del tránsito. Interagua realizará la instalación de tuberías

Esta zona de Guayaquil estará parcialmente inhabilitada por 8 semanas.

Los cierres y desvíos de tránsito se han convertido en parte del día a día para los conductores de Guayaquil durante los últimos meses. En próximos días se sumará una nueva intervención en el norte de la ciudad, que se prevé se extienda por al menos ocho semanas.

Desde este martes 12 de agosto, un tramo de la avenida John F. Kennedy, a la altura de la Facultad de Educación Física de la Universidad de Guayaquil, estará parcialmente cerrado por trabajos de repotenciación del sistema de aguas lluvias.

Detalles de la obra en la avenida John F. Kennedy

La obra, a cargo de Interagua, contempla la rehabilitación de un colector, la construcción de una cámara y la instalación de nuevas tuberías.

Según la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM), las labores se ejecutarán únicamente en un carril para permitir la circulación de vehículos livianos y transporte público. Además, el área contará con señalización de seguridad vial.

Pese a ello, la experiencia reciente en otros puntos de la ciudad hace prever que la congestión será inevitable, sobre todo en horas pico.

Conductores y transportistas coinciden en que las mejoras son necesarias, pero cuestionan la planificación, ya que la ejecución de múltiples obras al mismo tiempo agrava la movilidad en Guayaquil.

Las autoridades recomiendan a los usuarios manejar con precaución y, de ser posible, optar por rutas alternas.

La calle está cerca a la Universidad Estatal de Guayaquil. CORTESÍA

