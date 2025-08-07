Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

policia guayaquil bahía
Temor. Aunque hay rondas policiales en el sitio, prevalece la desconfianza entre comerciantes y visitantes.FRANCISCO FLORES

¿Qué ocurrió en La Bahía de Guayaquil este 7 de agosto? Esto es todo lo que se sabe

Mientras unos hablan de atentado, fuente policial señala incendio. El alcalde exige acciones urgentes

Un nuevo atentado llena de miedo nuevamente a La Bahía de Guayaquil. Cerca de la una de la madrugada de este jueves 7 de agosto, un incidente volvió a alterar los nervios en este sector del centro de la ciudad, que ha recibido al menos cuatro atentados en lo que va del 2025.

RELACIONADAS

Según las primeras versiones, lo ocurrido fue un ataque contra un local ubicado en la calle Manabí, entre Chile y Chimborazo (zonas de productos farmacéuticos). De hecho, comerciantes revelaron a EXPRESO que dos sujetos sospechosos, captados por cámaras de seguridad, serían los causantes del flagelo.

El miedo se incrementa en los comerciantes de La Bahía

“Dieron vueltas en el sitio, esperaron que no haya nadie, echaron gasolina y prendieron fuego. Es una raya más al tigre, pero no se hace nada para evitar más ataques”, dijo la comerciante Jenny Mite, quien cuenta que su familia está en contra de que trabaje en la zona, pero lo hace por necesidad.

Álvarez y Noboa

¿El Municipio de Guayaquil le prestaría dinero al Gobierno? Esto respondió el alcalde

Leer más

“Mi familia me pide que deje el puesto, pero este es mi único ingreso. Ya no sabemos si regresaremos a casa sanos cada vez que salimos”, expresó, visiblemente asustada.

Aquiles Álvarez se pronunció al respecto

Sobre lo ocurrido, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, mencionó su preocupación por la recurrencia de este tipo de hechos en sectores comerciales. En un mensaje publicado en su cuenta de X, recordó que este no es un caso aislado y que los ataques en esta zona se han vuelto repetitivos.

“A inicios de junio atacaron La Bahía. Nos reunimos con los comerciantes, advertimos a las autoridades, convocamos el Consejo de Seguridad y pusimos a Segura EP a colaborar con la Policía. Pero esta madrugada volvieron a atentar. Otra vez”, escribió Álvarez, quien también dirigió un mensaje al Gobierno Nacional, exigiendo mayor compromiso.

“Aquí se necesita planificación, inteligencia, control territorial. Estamos listos para sumar esfuerzos, pero exigimos que el Gobierno Nacional asuma su rol con firmeza”, señaló.

Otras versiones descartan atentado extorsivo

Aquiles Álvarez

Aquiles Álvarez: "No me gusta el bonche, pero no soy bobo; así es el guayaco"

Leer más

Sin embargo, según una versión extraoficial de la Policía Nacional, no se trataría de un atentado contra los comerciantes de La Bahía. “No hubo atentado. Lo que ocurrió fue que personas que trabajan en la zona durante la noche encendieron una fogata y, por descuido, esto provocó humo y fuego”, explicó un oficial a EXPRESO.

Un criterio similar mantiene Franklin Coloma, representante de los comerciantes de La Bahía, quien prefiere descartar un ataque extorsivo. “No hubo amenazas previas ni panfletos. Desde hace más de dos meses no hemos recibido ese tipo de intimidaciones. No parece extorsión, pero igual debe investigarse a fondo”, señaló Coloma. Además, insistió en la necesidad de instalar una Estación de Acción Segura (EAS) que garantice vigilancia constante, así como la creación del circuito Bahía para reforzar el control policial en la zona.

Pero estas explicaciones no convencen a los afectados directos. Uno de los propietarios de los locales, dedicado a la venta de medicamentos, rechazó la hipótesis policial mientras limpiaba los daños en su negocio.

Esto no fue un descuido ni una fogata, por favor. Esto fue un atentado. Estamos cansados de tanta inseguridad y de que se minimice lo que estamos viviendo ”, comentó el comerciante.

Atentado Bahía
No es primera vez que un atentado ocurre en La Bahía. Anteriormente, la policía ya ha realizado operativos.EXPRESO

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. "Firmes por Ecuador": Este será el recorrido de la marcha convocada por Daniel Noboa

  2. ¿Qué ocurrió en La Bahía de Guayaquil este 7 de agosto? Esto es todo lo que se sabe

  3. Agenda de feriado Guayaquil: Conciertos, arte y rutas gratis en la ciudad

  4. LA Galaxy vs Santos Laguna EN VIVO: El partido de HOY en la Leagues Cup, síguelo aquí

  5. Operativos en Guayaquil dejan 15 capturados por ‘vacunas’ y amenazas

LO MÁS VISTO

  1. Jóvenes en Acción 2025: ¿Cómo saber si ya estás registrado?

  2. ¿El Municipio de Guayaquil le prestaría dinero al Gobierno? Esto respondió el alcalde

  3. Josué y Oliver Dumani renuncian a cargos en Segura EP y Autoridad Aeroportuaria

  4. FUT convoca gran protesta en Guayaquil contra leyes económicas y despidos masivos

  5. Acuerdo con el FMI va más allá de los despidos: ¿Qué más propuso Ecuador?

Te recomendamos