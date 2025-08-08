Selena Gomez y Taylor Swift: una amistad que nació entre amores de los Jonas Brothers

Taylor Swift y Selena Gomez mantienen una conexión de 17 años que sigue brillando en la cima del pop

La amistad de Selena Gomez y Taylor Swift ha logrado mantenerse en el tiempo.

Ambas son estrellas y sus nombres atraen medios y fans en la misma medida. Y si coinciden en el tiempo y espacio, algo mágico puede suceder. Selena Gomez y Taylor Swift se conocieron en 2008, en plena adolescencia, cuando ambas iniciaban sus carreras y compartían, por coincidencias del destino, romances con los Jonas Brothers.

Mucho tiempo ha pasado desde entonces, pero su vínculo, en lugar de disminuir, ha ido creciendo y madurando, hasta convertirse en una de las amistades más sólidas del espectáculo. Hoy, 17 años después, siguen juntas, más unidas que nunca.

El origen de la amistad: Nick, Joe... y una conexión verdadera

Todo comenzó cuando Selena, entonces de 15 años, salía con Nick Jonas, mientras Taylor, de 18, estaba en una relación con Joe Jonas. Las relaciones adolescentes terminaron pronto, pero el lazo entre ambas artistas quedó sellado.

En su reciente participación en el pódcast Therapuss with Jake Shane, Selena recordó con cariño esa etapa. “Taylor y yo salimos con los Jonas Brothers. Yo salí con Nick y ella con Joe. Éramos jóvenes, no sabíamos lo que hacíamos. Pero nos unimos tras las rupturas, como hacen las chicas. Lo mejor que sacamos de esas relaciones fue la una a la otra”.

Desde entonces, la amistad ha resistido el paso del tiempo, las rupturas amorosas, la fama, las giras mundiales y los proyectos personales. Lo que parecía una coincidencia adolescente, se convirtió en una hermandad elegida.

Love Story y una habitación de hotel: un recuerdo imborrable

Liam Neeson dice que trabajar con Pamela Anderson es "lo más especial de su carrera" Leer más

Selena también compartió una anécdota reveladora: fue una de las primeras personas en escuchar Love Story, el megaéxito que lanzó a Taylor al estrellato. “Me lo mostró en una habitación de hotel antes de que se lanzara", afirmó.

Y agregó: "La recuerdo vívidamente, fue una de las canciones más hermosas que había escuchado. Me dijo que probablemente no sería el primer sencillo... ¡y mírala ahora!”.

Ese momento íntimo marcó una etapa clave en sus vidas: ambas se apoyaban mutuamente, compartían sus sueños y comenzaban a moldear la imagen de las superestrellas en las que se convertirían.

Taylor Swift y Selena Gomez, apoyo incondicional y momentos compartidos

El debut de 'Look what You made me do’: ¿Se acerca un nuevo álbum de Taylor Swift? Leer más

A lo largo de los años, Selena y Taylor se han mostrado su cariño en innumerables ocasiones: desde tomarse fotos en premiaciones hasta dedicar palabras de aliento en entrevistas. Uno de los gestos más recientes ocurrió durante el cumpleaños número 33 de Selena.

RELACIONADAS Celebridades de Hollywood piden justicia por la muerte de George Floyd

En aquella oacasión, ella compartió compartió en Instagram un carrusel de imágenes en el que aparece abrazando a Swift y celebrando con su prometido, el productor Benny Blanco. “Este ha sido el año más hermoso de mi vida y se lo debo a ustedes”, escribió.

Por su parte, Swift no dudó en mostrar su emoción ante el compromiso de su amiga, asegurando públicamente que será su dama de honor. Un testimonio más de que su amistad va más allá de las cámaras y los reflectores.

De Justin Bieber a Travis Kelce: caminos distintos, la misma lealtad

Ryan Reynolds y Hugh Jackman declaran su amor incondicional en medio de controversias Leer más

Las vidas amorosas de ambas también han dado mucho de qué hablar. Selena, tras una relación intensa y mediática con Justin Bieber, habló abiertamente sobre el dolor que vivió tras su ruptura.

Tanto fue así, que calificó aquella etapa como "la peor devastación posible" en su documental Selena Gomez: My Mind & Me (2022). Sin embargo, ha sabido reencontrarse consigo misma, y hoy vive una etapa de plenitud junto a Benny Blanco.

RELACIONADAS Selena Gomez y Benny Blanco anuncian versión deluxe de su álbum

Taylor, por su parte, mantiene una relación con el jugador de fútbol americano Travis Kelce desde 2023. La pareja se ha convertido en un fenómeno mediático tan potente que incluso ha generado ingresos millonarios para la NFL, según Apex Marketing Group.

Éxito, resiliencia y sororidad pop

Actualmente, Selena Gomez no solo brilla en la música y la actuación, sino también como empresaria. En septiembre de 2025, fue incluida en la lista de milmillonarios de Bloomberg gracias al éxito de su marca Rare Beauty y otros emprendimientos.

Taylor Swift no se queda atrás. Su exitosísima gira The Eras Tour ha recaudado más de 4.000 millones de dólares (una cifra que deja sin aliento a más de uno) y ha reafirmado su estatus de ícono generacional.

Ambas han superado rupturas, crisis emocionales, altibajos mediáticos y momentos de incertidumbre. Pero si algo queda claro es que su amistad ha sido el ancla que las ha mantenido firmes. En un mundo donde las relaciones muchas veces son fugaces, Selena y Taylor recuerdan que sí es posible tener una amistad genuina y duradera... incluso en Hollywood.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!