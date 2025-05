Selena Gomez y Benny Blanco anuncian versión deluxe de su álbum

La edición extendida de I Said I Love You First llega con colaboraciones

Los músicos Selena Gomez y Benny Blanco confirmaron el lanzamiento de una versión deluxe del álbum I Said I Love You First, que llevará por título I Said I Love You First... And You Said It Back, que en español significa Dije que te amo primero... Y tú lo dijiste de vuelta.

“La versión de lujo de mi álbum con Benny se estrena este viernes 2 de mayo del 2025”, escribió Gomez en una publicación en su cuenta de Instagram.

Las colaboraciones del nuevo disco de Selena y Benny Blanco

El anuncio fue acompañado por dos imágenes: la portada oficial del álbum y una fotografía tipo polaroid en la que se observa a Gomez y Blanco sentados en un sofá. Además, la artista adelantó que esta edición incluirá colaboraciones con GlorRilla, Cigarettes After Sex y DJ Sliink.

La también actriz confirmó que el videoclip del tema Talk fue lanzado el jueves 1 de mayo en horas de la noche. La publicación generó reacciones inmediatas por parte de sus seguidores, quienes expresaron su expectativa por los nuevos contenidos del proyecto musical.

I Said I Love You First es el álbum debut de Benny Blanco como artista junto a su futura esposa Selena Gomez, consolidando su colaboración musical y personal. Esta nueva versión ampliada incluirá temas inéditos y colaboraciones con distintos géneros y artistas.

