¿Por qué Selena Gomez casi falta a su propuesta de matrimonio?

Mientras los fans de la relación que Selena Gomez y Justin Bieber terminaron en 2018 siguen desenterrando el pasado y acusando a la actual esposa del canadiense, Hailey Bieber, de copiarle el estilo y la personalidad a Gomez, ella no podría estar mejor. No solo se comprometió con el comediante y productor Benny Blanco, sino que acaba de volver a la música con su nuevo disco I said I love you first (Yo dije que te amaba primero). Este álbum, elaborado de la mano de su prometido, fue lanzado este 21 de marzo de 2025.

RELACIONADAS Hailey Bieber tomará acciones legales contra fanáticos de Selena Gómez

Conny Garcés: “Yo no me presto para el show” Leer más

La cantante y actriz, que llevaba cinco años sin estrenar un disco tras Rare (2020), encontró en Blanco no solo un compañero de vida, sino también un impulso creativo. El álbum, producido desde la intimidad de su hogar en Los Ángeles, California, marca un nuevo capítulo en su carrera con colaboraciones de Julia Michaels y Justin Tranter. Canciones como Sunset blvd y Younger & hotter reflejan la libertad artística que Gómez redescubrió gracias a esta experiencia.

Blanco, conocido por su trabajo con artistas como Ed Sheeran y Halsey, asegura que ver a Selena emocionada con la música nuevamente fue clave para el proyecto. “No la había visto así en mucho tiempo”, comenta para Rolling Stone el productor, quien coescribió varias de las canciones inspirándose en las conversaciones diarias con su pareja.

Gomez, por su parte, confiesa que antes de este disco estaba frustrada y sin rumbo musical, pero trabajar con Blanco la ha ayudado a encontrar su sonido. Mientras la boda queda en segundo plano, I said I love you first se convierte en un reflejo de su relación y de su renovado amor por la música.

Selena casi falta a su pedida de mano

Sin duda alguna la música ha sido uno de los vínculos más fuertes en su relación, pues no solo crearon canciones juntos sino que también han adaptado un poco de los gustos musicales del otro. Durante la gira de medios de su nuevo álbum I said I love you first, Selena Gomez y Benny Blanco comparten detalles inéditos sobre su reservada relación. En una entrevista para Spotify, Selena explica que Benny se ha convertido en su “diario personal” durante la creación del álbum, anotando frases espontáneas que luego inspiraban canciones.

Kim Kardashian en disputa con Kanye por ser cercano a traficantes de personas Leer más

En otro encuentro, Benny también confiesa que su prometida lo ha transformado en un verdadero fan de Taylor Swift, cantante y amiga de Selena. “Antes conocía su música, pero no era un verdadero swiftie (como hacen llamar los fans de Taylor) hasta que empecé a salir con Selena”, admite en Hot Ones. Ahora, admite que no para de cantar en el auto los clásicos que la cantante lanzó hace diez años, algo que su prometida celebra con orgullo: “son atemporales, ¿qué puedo decir?”.

Además, compartieron entre risas el curioso episodio previo a la propuesta de matrimonio. La cantante cuenta en The Tonight Show con el presentador Jimmy Fallon que casi se pierde el gran momento porque estaba “gruñona” y agotada tras una intensa jornada promocional. “Me desperté confundida, no entendía a dónde íbamos y estaba un poco malhumorada", confiesa.

Y agrega: "Solo pensaba en terminar el día y salir con mis amigos”. Por su parte, Benny recordaba cómo intentó convencerla de asistir al evento sin arruinar la sorpresa: “ella decía que no se sentía bien y que mejor reprogramáramos, y yo solo pensaba ‘¿cómo hago para que venga sin levantar sospechas?’”.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO