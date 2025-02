Selena Gomez y Benny Blanco: Celebran San Valentín con una tina de nachos

Selena Gomez y Benny Blanco presentan nueva canción llamada Scared of loving you.

Las flores, los bombones y las cenas románticas no son algo tan llamativo para Selena Gomez y Benny Blanco. Y no es que no les gusten las sorpresas, sino que prefieren salir de lo común. Por eso este San Valentín Selena y Benny lo festejan de forma íntima en una calentita tina pero no de agua, ¡sino de queso fundido!

El compositor Benny Blanco compartió en su perfil de Instagram que sorprendió a Selena Gomez con un camino de totopos (tortillas de maíz) colocadas en el piso y que la conducía hasta el baño de su casa. Allí, las piezas de maíz formaban la frase: "te amo" en inglés. Un poco más allá se encontraba la tina llena de queso cheddar fundido, de la cual comió como un plato de nachos gigante.

Este video se convirtió rápidamente en algo viral y sus fánaticos lo han aplaudido y tomado con mucho humor. No cabe duda que a ambos les gustan las cosas fuera de lo común. Pero no todo son bromas, entre Selena y Benny hay mucho sentido de responsabilidad y queda demostrado en su último trabajo.

El nuevo disco de Selena Gomez y Benny Blanco

Selena Gomez ha hecho una referencia a sus relaciones pasadas en su nueva canción Scared of Loving You, interpretada junto a su prometido Benny Blanco.

En el primer verso de la canción, lanzada el jueves 13 de febrero, Gomez, de 32 años, canta: "Si rompí tu corazón / ¿me aceptarías de vuelta? / Si me rompiera el brazo / ¿firmarías mi yeso?". La letra también incluye: "Cuando era joven / amaba demasiado rápido / espero no repetir mi pasado".

Antes de su relación con Blanco, Gomez estuvo vinculada sentimentalmente con diversas figuras del entretenimiento. La cantante sostuvo una relación con Nick Jonas durante su etapa en Disney Channel. Posteriormente, tuvo un romance con The Weeknd. Entre 2011 y 2018, Gomez mantuvo una relación intermitente con Justin Bieber, la cual finalizó meses antes de que el cantante contrajera matrimonio con Hailey Bieber.

En la canción, Gomez expresa su temor a repetir errores del pasado, aunque su perspectiva sobre el amor ha cambiado. En el coro, interpreta: "Porque no tengo miedo de amarte / solo tengo miedo de perderte" y agrega: "No tengo miedo de nadie / ni de morir joven / ni de si vas a encontrar a alguien nuevo / porque, ¿cómo podrían amarte tanto como yo?".

Gomez también anunció que ella y Blanco, de 36 años, están trabajando en un álbum conjunto. La artista compartió la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde escribió: "Siempre los engaño. Mi NUEVO álbum I Said I Love You First con mi mejor amigo @itsbennyblanco, sale el 21 de marzo". También informó que la primera canción del álbum, "Scared of Loving You", ya está disponible en plataformas de streaming y que la mercancía oficial puede ser preordenada.

La publicación incluyó una serie de imágenes de la pareja. Una de ellas, que también funciona como portada del sencillo, muestra a Gomez y Blanco vistos a través de un ojo de cerradura mientras están sentados en una cama. Otra imagen presenta un ángulo diferente de la misma escena, con Gomez mirando hacia la cámara y Blanco observándola.

Blanco y Gomez confirmaron su relación en diciembre de 2023, tras mantener una amistad por varios años. Antes de su vínculo sentimental, ambos habían trabajado juntos en varias producciones musicales, incluyendo Same Old Love y Kill Em With Kindness.