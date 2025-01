Selena Gomez se disculpa con los mexicanos por las deportaciones de Trump

La actriz y cantante Selena Gómez sorprendió a sus seguidores al publicar el lunes 27 de enero una historia en su perfil de Instagram en la que se la veía visiblemente afectada y llorando. En el video, Gómez expresó su pesar con la frase “I’m sorry”, acompañada de la bandera de México.

El clip fue el medio por el que la actriz de Emilia Pérez compartió su preocupación por las políticas del ahora presidente Donald Trump, especialmente en relación con la deportación de personas mexicanas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos.

Entre lágrimas, Selena dijo: “Lo siento tanto, toda mi gente está siendo atacada, incluidos los niños. No lo entiendo, lo siento tanto, me gustaría ayudar, pero no sé qué hacer, ya lo intenté todo.”

La historia estuvo disponible en su perfil por menos de una hora, antes de ser eliminada. Minutos después, publicó un mensaje en el que escribió: “Aparentemente no está bien mostrar empatía por las personas”. Esta publicación también fue eliminada poco después.

Un tema que le afecta directamente

La publicación de Gomez llega 24 horas después de que 956 personas fueran arrestadas en una ofensiva migratoria en Estados Unidos, considerada la mayor cantidad desde que Trump asumió el cargo por segunda vez, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), indica la BBC.

Pero este no es un tema nuevo para la artista. En 2019, produjo la serie documental Living Undocumented (Vivir indocumentado), que narra las vidas de ocho familias que viven ilegalmente en Estados Unidos. La serie de Netflix fue codirigida por Aaron Saidman y Anna Chai, producida por Gomez, además de Mandy Teefey, Eli Holzman, Aaron Saidman, Sean O'grady y Anna Chai.

Según un op-ed escrito por Gomez para la revista Time el 1 de octubre de 2019, ella se acercó al proyecto en 2017 y decidió involucrarse después conmovida por las imágenes que mostraban "la vergüenza, la incertidumbre y el miedo de ver la lucha de su propia familia". Pero también resaltó "la esperanza, el optimismo y el patriotismo que tantos inmigrantes indocumentados aún tienen en sus corazones a pesar del infierno que atraviesan".

Y es que el tema toca su propia vida. De hecho, la tía de Selena Gomez fue la primera de su familia en cruzar la frontera de México a Estados Unidos, en la década de 1970.

¿Selena Gomez es mexicana?

Si bien Selena Gomez nació en Estados Unidos (Grand Prairie, Texas) y no habla español, tiene ascendencia mexicana por línea paterna. En un video para la organización sin fines de lucro Define American, que se encarga de visibilizar el tema de los inmigrantes en Estados Unidos, a través de diversos canales mediáticos, la intérprete habló acerca de lo orgullosa que se sentía de provenir de una familia con orígenes mexicanos.

Su padre, Ricardo Joel Gómez, es originario de Guadalajara, Jalisco, y contrajo matrimonio con Mandy Teefey, una aspirante a cantante de Texas.

